AirPods Pro: ecco dove acquistarli al miglior prezzo

Sin dalla loro uscita sul mercato a Natale 2016, le AirPods hanno letteralmente rivoluzionato il mondo degli auricolari, ed in questo poco tempo in Apple hanno cercato di innovare ulteriormente questo prodotto arrivando a realizzare, l’autunno scorso, le AirPods Pro. Questa ultima versione di auricolari presentava, sin dall’annuncio, diverse novità: un’innovativa tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC), un migliorato design in-ear ed una custodia di ricarica ottimizzata sia sul lato dell’autonomia che sul lato delle dimensioni. Tutte caratteristiche che hanno conquistato il pubblico, confermando il successo degli auricolari true wireless targati Apple.

Comodità e performance sono, certamente, le principali caratteristiche delle AirPods Pro, tant’è che, in ogni confezione è presente un triplo sistema di affusolati cuscinetti in ear, realizzati in silicone morbido. La tecnologia di cancellazione attiva del rumore impiegata in questi auricolari è all’altezza delle prestazioni a cui l’azienda di Cupertino ci ha abituato: AirPods Pro offrono una qualità sonora mai sentita, merito di un driver appositamente progettato, un amplificatore ad ampia gamma dinamica che assieme al chip H1, regola automaticamente la musica in base alla forma dell’orecchio. Per tornare ad essere immersi nell’ambiente circostante basta un semplice tocco al sensore di pressione, che si attiva la modalità trasparenza, disattivando le funzioni di ANC. L’autonomia di questi auricolari si aggira intorno alle 4 ore e mezzo, ma attraverso la potente batteria presente nella custodia, arrivano ad oltre 24 ore di utilizzo e grazie all’impermeabilità di livello IPX4, possiamo utilizzare le AirPods Pro anche durante le più variegate attività, senza preoccupazioni.

Insomma, un prodotto bellissimo e ambito, a dir poco essenziale per qualunque possessore di iPhone e, per questo, spesso poco soggetto a vistosi cali di prezzo. La domanda è quindi semplice: dove acquistarli al miglior prezzo? Gli store, del resto, sono numerosi ed è per questo che abbiamo pensato di offrivi in questa lista quelle che sono le migliori occasioni di acquisto disponibili sul web da parte dei nostri rivenditori affiliati, così che possiate confrontare quelle che sono le più vataggiose occasioni di acquisto. Prima di lasciarvi alla consultazione delle nostre proposte, vogliamo tuttavia invitarvi, se ancora non l’avete fatto, ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

Prezzi e store disponibili

