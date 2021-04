AirTag: dove acquistare custodie, lacci e portachiavi

Come avrete saputo, Apple ha da poco presentato gli AirTag, ovvero dispositivi che vi permetteranno di localizzare i vostri oggetti rapidamente, con il semplice ausilio dello smartphone e della tecnologia bluetooth. Sebbene siano arrivati sul mercato solo da pochi giorni, su Amazon è possibile già trovare una vasta serie di accessori di terze parti, utili per coloro che vogliono risparmiare discrete somme di denaro rispetto alle soluzioni originali Apple.

Ma prima di scoprire quali sono gli accessori di terze parti che più si avvicinano alla qualità Apple, nonché quelli dall’aspetto elegante e semplice, vogliamo ricordarvi come funziona un Apple AirTag. Sostanzialmente, non dovrete far altro che inserire il dispositivo all’interno di un oggetto, ad esempio una borsa o un portafoglio, e quest’ultimo vi verrà segnalato nell’applicazione Dov’è per iOS, attraverso la quale potrete localizzare l’oggetto in maniera semplice e veloce.

Come anticipato, la localizzazione di un AirTag avviene tramite bluetooth e potrete persino chiedere a Siri di trovare il vostro oggetto. Se si trova nelle vicinanze, l’applicazione vi guiderà passo passo affinché possiate arrivare quanto più vicino possibile all’oggetto, indicandovi persino la direzione dove guardare. Non c’è motivo di preoccuparsi qualora l’oggetto si trovasse al di fuori della portata del bluetooth, dal momento che entra in gioco la rete Apple, che si andrà a collegare con i migliaia di iPhone, iPad e Mac, mantenendo la vostra privacy sempre al sicuro.

Detto questo, in calce troverete una serie di accessori per AirTag selezionati da noi, ma se volete scoprire tutte le soluzioni, il nostro consiglio è quello di visitare la pagina dedicata. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!