Manca poco più di una settimana al Prime Day e, per facilitare gli acquisti, Amazon darà la possibilità di pagare a rate anche il 12 e il 13 luglio, giorni duranti i quali si potranno fare tantissimi affari. Grazie a una collaborazione con Cofidis, una delle compagnie di credito a distanza più innovative, potrete già adesso pagare a rate, a patto di essere iscritti a Prime, a fronte di una spesa minima e massima rispettivamente di 100 e 1.500 euro.

Amazon si è affidata alla linea CreditLine di Cofidis che, oltre a permettervi di scegliere la durata fino a un massimo di 24 mesi, consente di acquistare i vostri prodotti preferiti a tasso zero, in quest’ultimo caso però fino a 10 mesi. La rateizzazione è idonea su numerosi prodotti, in particolar modo su quelli venduti e spediti da Amazon, e potrete beneficiarne fino al 13 luglio, avendo così la possibilità di acquistare con più facilità i prodotti scontati durante il Prime Day.

Bastano 4 passaggi per attivare la rateizzazione su Amazon con CreditLine. Il primo è ovviamente quello di selezionare i prodotti idonei e di aggiungerli a carrello, ricordando che la spesa deve essere almeno di 100 euro e non superiore a 1.500 euro. Dopodiché occorre selezionare CreditLine come metodo di pagamento e sarete indirizzati al sito web della compagnia di credito, dal quale potrete avviare la procedura di rateizzazione inserendo i dati richiesti.

Se quest’ultimi sono corretti, riceverete una risposta immediata e l’importo sarà addebitato sul vostro conto corrente il primo giorno del mese o comunque dopo che siano trascorsi almeno 25 giorni dalla data di spedizione. Il prodotto sarà spedito nei tipici tempi previsti da Amazon, vale a dire in pochissimi giorni. Consigliamo di tenere a portata di mano documenti come la patente e la tessera sanitaria, poiché vi saranno richiesti al momento dell’attivazione della rateizzazione.

Il portale, dunque, permetterà agli interessati di acquistare i loro prodotti preferiti non solo a prezzi stracciati, soprattutto durante il Prime Day, ma anche a tasso zero qualora si scelga di pagarli a rate. Vi ricordiamo che la rateizzazione con CreditLine è compatibile solo se siete iscritti ad Amazon Prime. Se non avete mai usato il noto servizio del colosso dell’e-commerce, questo è il momento giusto per farlo!

