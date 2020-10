Al via le offerte del sottocosto tech di Mediaworld!

Dopo avervi proposto le offerte del giorno di Mediaworld, rimaniamo in casa di quella che è una delle principali catene di distribuzione, dato che il noto e-commerce ha appena lanciato le sue nuove offerte Sottocosto, con sconti validi fino al prossimo 11 ottobre, e che permettono di portarsi a casa alcuni prodotti ambitissimi come l’ottimo smartphone Samsung Galaxy A71, arrivato sul mercato giusto da qualche mese, e già protagonista di una nostra recensione sulle pagine di Tom’s.

Proposto a quello che è, senza dubbio, uno dei prezzi più bassi mai registrati, Samsung Galaxy A71 vanta un ottimo rapporto qualità/prezzo, in grado di fare concorrenza ai dispositivi Xiaomi i quali, di solito, dominano questa fascia di mercato. I componenti di questo smartphone sono infatti molto validi se consideriamo il prezzo a cui viene venduto, ovvero 299,00€ invece di 479,90€, vista soprattutto la preenza del ben noto processore Snapdragon 730G abbinato a ben 6GB di RAM e soprattutto da un grande display Super AMOLED da 6,7 pollici, quest’ultimo quasi introvabile nelle proposte di altri produttori a meno di 300,00€.

Assodato che le prestazioni non sono un problema, il Samsung Galaxy A71 vanta anche un ottimo comparto fotografico, dal momento che nella parte posteriore ci sono ben 4 sensori con il principale da 64MP, capace di scattare foto e registrare video con una qualità che ormai può essere paragonata a quella di una macchina digitale entry level, se non addirittura ad alcuni modelli più costosi. A completare quello che è uno smartphone praticamente perfetto, fatta eccezione per chi non ama i padelloni, è la batteria da 4.500 mAh, che assicura un’autonomia in grado di terminare una giornata intensa con ancora il 20/30%.

Ovviamente, nel sottocosto di Mediaworld ci sono tantissimi altri prodotti che meritano di essere tenuti in considerazione, ed ecco perché suggeriamo di dedicare 5 minuti del vostro tempo a visitare la pagina dedicata all’iniziativa. Infine, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

