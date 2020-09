Al via le offerte sul riscaldamento di casa targate eBay!

Adesso che l’autunno è arrivato, per contrastare l’imminente abbassarsi delle temperature, su eBay sono cominciate una serie di calde offerte che riguardano i dispositivi utili per riscaldare la casa. Tanti prodotti sono inclusi in questa iniziativa, a partire dalle semplici stufette elettriche fino ad arrivare ai sistemi a pellet più eleganti, il tutto con sconti che arrivano fino al 70% in alcuni casi!

In questa promozione risalta la presenza dei pannelli riscaldanti Klarstein Wonderwall, che oggi troviamo scontati in tutte le loro potenze e dimensioni, a partire da 149€. Questo particolare pannello si scalda senza l’utilizzo di ventole o affini, e grazie alla particolare tecnologia con cui è stato realizzato, converte il 98% dell’energia che riceve emanando il calore via infrarossi su un’area di circa 14m2. Inoltre i Klarstein Wonderwall possono esser collegati alla rete wi-fi locale e gestiti attraverso l’app Klarstein App Experience, oppure tramite i comandi vocali di Alexa o Assistente Google.

Su ogni Klarstein Wonderwall è presente un termostato intelligente, che permette di impostare funzioni come lo spegnimento automatico o gli intervalli di riscaldamento per ogni giorno della settimana ed è in grado anche di avviare lo spegnimento automatico in caso di finestra aperta.

Questa particolare linea di pannelli una volta fissata a parete, ed oltre a svolgere la funzione di riscaldare, diventa un valore aggiunto per l’ambiente circostante rappresentando incredibili paesaggi oppure famose opere d’arte. Perfetti per chi è vittima di allergie o per ambienti dove il silenzio è necessario, i pannelli Klarstein Wonderwall risultano incredibilmente sottili e versatili, e grazie alla classe di protezione IP44 che li rende resistenti agli spruzzi d’acqua, sono perfetti per il bagno.

