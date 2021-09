Alan Wake Remastered: dove acquistarlo al miglior prezzo

Il prossimo 5 ottobre sbarcherà finalmente sul mercato, dopo anni e anni di richieste da parte dei videogiocatori, Alan Wake Remastered, ossia la versione migliorata e rimasterizzata del capolavoro di Remedy. Un’occasione per rivivere il grande classico in una veste migliore e, soprattutto, per farlo finalmente anche su piattaforme di gioco Sony, visto che per la prima volta in assoluto Alan Wake Remastered arriverà anche su PS4 e PS5. Un titolo, insomma, da possedere assolutamente e che potete fin da ora fare vostro al miglior prezzo sul mercato.

60 frame per secondo su PS5 e Xbox Series X, modelli dei personaggi aggiornati, grafica in 4K e filmati ottimizzati: i miglioramenti di Alan Wake Remastered sono decisamente molti e vanno a rifinire l’opera di Remedy sotto diversi piani, rendendola più bella che mai. Se non avete ancora avuto modo di farlo, insomma, questa è proprio l’occasione giusta per provare finalmente il titolo di Remedy.

Se siete interessati a fare vostro Alan Wake Remastered potete trovare comodamente qui sotto una serie di link dedicati per acquistarlo a quello che è il miglior prezzo sul mercato, indipendentemente da quella che è la vostra piattaforma di gioco preferita.

