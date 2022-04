Se siete alla ricerca di un titolo a dir poco eccezionale con cui divertirvi sulla vostra PlayStation 5 e, al contempo, vorreste tenere la spesa davvero molto bassa, spendendo poco meno di 20€, allora questa è indubbiamente l’offerta che fa per voi, giacché su Amazon è disponibile a prezzo di appena 19,98€, l’ottimo Alan Wake Remastered di Remedy!

Parliamo di un titolo pubblicato appena 6 mesi fa, e di per sé lanciato sul mercato ad un prezzo molto vantaggioso, ovvero appena 29,99€, che sono certamente pochi rispetto a quella che è la media del mercato. Ebbene, con questa offerta Amazon, quello che era un prezzo conveniente è oggi ancor più appetibile, considerando l’ottimo sconto del 33% ed il prezzo di soli 19,98€.

Fidatevi di noi: si tratta di un gioco da provare per forza, specie qualora non abbiate avuto occasione di giocarlo a causa della lunga esclusività del titolo per la scuderia Xbox. Con questa rimasterizzazione, infatti, Alan Wake approda finalmente su console PlayStation, e lo fa anche nel migliore dei modi, giacché la rimasterizzazione qui proposta è stata attuata direttamente da Remedy, team di sviluppo originale, già noto ai più per i primi due Max Payne.

Rivisto in toto dal punto di vista grafico, Alan Wake è un titolo pensato per essere proposto come una sorta di serie TV, i cui capitoli sono proposti come veri e propri “episodi”. Uno sfizioso artifizio meta-narrativo, giacché il protagonista è uno scrittore, rifugiatosi lontano dalla città in cerca di ispirazione, e ben presto imbattutosi in una strana e surreale situazione, in cui una minaccia soprannaturale pare braccarlo nel corso della notte.

Avvincente e, giustamente, osannato come uno dei titoli più belli delle passate generazioni, Alan Wake fa il suo debutto su PlayStation non solo con un doveroso ed ottimo lifting alle texture, ma anche nella su versione completa, che include anche i due DLC originariamente pubblicati da Remedy, ovvero “Episodio 7: Il segnale” ed “Episodio 8: Lo scrittore”.

Bellissimo e coinvolgente, Alan Wake è un titolo che tutti dovrebbero provare almeno una volta, specie se a digiuno dell’uscita originale, vincolata per esclusività ad Xbox 360. Per questo vi consigliamo caldamente di approfittare di questa offerta Amazon, recandovi sulla pagina del prodotto, e completando il vostro acquisto prima che il prezzo torni al suo valore originale.

