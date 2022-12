State pensando di regalare dei capi d’abbigliamento ad amici e parenti per Natale? La promozione disponibile da Alcott è la proposta migliore del momento, in quanto vi permetterà di acquistare ben 3 prodotti pagando il meno caro addirittura al 50% rispetto al prezzo di listino. Solo fine a esaurimento scorte, potrete decidere di portare a casa pullover, felpe, pantaloni e molto altro, alcuni dei quali già scontati per l’Holiday Season!

All’interno della sezione creata dallo store, troverete idee regalo per lui, per lei e anche per i più piccini, tra cui anche dei fantastici pigiamo! Le proposte sono molte e tutte imperdibili, dai grandi classici per l’inverno fino ai nuovi modelli tutti a tema natalizio, più stravaganti e colorati. Il nostro consiglio è di non farvi scappare l’offerta, fintanto che potete sfruttarla al meglio.

Tra gli articoli da non perdere assolutamente c’è il Pigiama Christmas Family Collection all over disponibile già a 19,99€ invece di 29,99€, sia nella versione da donna sia nella versione da uomo. Il set in questione è composto da maglia girocollo e pantalone con elastico in vita ed al fondo e una simpatica stampa all over sul tessuto caldissimo, in ciniglia.

In alternativa, oppure da aggiungere come secondo capo per sfruttare la promozione in corso, c’è anche il modello Pullover Christmas Family Collection. Questo caldo e morbido capo d’abbigliamento nella colorazione nera è scontato a 29,99€ invece di 35,99€ e, pur essendo un capo abbastanza semplice e sobrio, è anche arricchito da decorazioni natalizie bianche, rosse e verdi!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Alcott dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili. Inoltre, se state ancora cercando dei prodotti per amici e parenti in vista del Natale, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra rassegna dedicata alle migliore idee regalo del periodo!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Le migliori offerte Alcott

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!