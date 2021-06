Alcott: offerte d’estate con sconti fino al 50%!

Come prevedibile, con l’arrivo della bella stagione si torna ad acquistare nuovi capi d’abbigliamento e, mentre impazzano quelle che sono le migliori offerte dei principali portali, Alcott ha inaugurato una nuova iniziativa su centinaia di articoli per uomo del proprio catalogo, che consente agli interessati di dare una rinfrescata al proprio armadio, con sconti che possono arrivare al 50%!

Si tratta dunque di una buona occasione per chiunque sia alla ricerca di un ottimo articolo per dare un tocco di aria nuova al proprio outfit, risparmiando anche qualche decina di euro sui propri acquisti! La selezione di Alcott, come da tradizione, comprende tantissimi prodotti come pantaloni, t-shirt, camicie e diversi accessori.

Tra le tante proposte, vi consigliamo di dare uno sguardo alla camicia color sabbia con tasca a 12,99€ anziché 22,95€, oppure alla maglietta a tinta unita con finissaggio acid/spray disponibile non più a 8,00€ ma bensì al prezzo di 2,99€! Invece, qualora siate ancora alla ricerca di un giubbotto per le fresche serate di giugno, vi suggeriamo di acquistare quello realizzato in tessuto scamosciato con dettagli a contrasto, attualmente acquistabile a 19,99€ al posto di 35,95€!

Come specificato, si tratta di una buona occasione per tutti coloro che vogliono, al contempo, risparmiare e avere qualche opzione nel proprio armadio. Ciò detto, il nostro consiglio ultimo è quello di consultare l’intera proposta di Alcott al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare la lista degli articoli promozionati per poter scegliere quello che meglio si adatta al vostro guardaroba.

Prima di lasciarvi ai vostri acquisti e alla nostra selezione di prodotti, vi ricordiamo di seguirci per il Prime Day 2021 di Amazon, che si terrà dal prossimo 21 fino al 22 giugno 2021.

