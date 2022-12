Se state cercando dei capi d’abbigliamento di ottima qualità, da regalare questo Natale ad amici e parenti, vi invitiamo a dare uno sguardo allo store Alcott con ribassi mozzafiato. Per il momento, e solo fine a esaurimento scorte, potrete acquistare praticamente qualsiasi modello di maglie, felpe, cardigan e molto altro con con sconti fino al 22%!

Idee regalo per lui, per lei e per i più piccini! Le proposte sono davvero tantissime e tutte imperdibil, dai grandi classici fino ai nuovi modelli di Natale, più stravaganti e colorati, troverete sicuramente i capi d’abbigliamento perfetto per voi ma solo se li acquistate fintanto che la promozione è attiva.

Tra le proposte più interessanti e simpatiche c’è indubbiamente il Pullover Peanuts x Christmas Family Collection disponibile a soli 35,99€ invece di 45,99€. Questa maglia a girocollo con una divertente illustrazione di Peanuts in rilievo è perfetta per le feste e, oltre alla versione da uomo, è disponibile anche nelle versioni da donna e per i più piccoli.

In alternativa, per una cosa più semplice, potrete puntare al modello Pullover Christmas Family Collection nella colorazione nera ad appena 29,99€ invece di 35,99€. In questo caso avrete una maglia nella classica colorazione nera, arricchita egregiamente da decorazioni naratilizie bianche e rosse!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Alcott dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

