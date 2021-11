Aliexpress: 10 imperdibili prodotti a meno di 1€!

Il Black Friday 2021 è ormai vicino, eppure le opportunità di risparmio sono dietro l’angolo, dato che moltissimi rivenditori stanno ufficializzando nuove iniziative ogni giorno. Dopo gli articoli relativi ai migliori dieci prodotti a meno di un euro, ai dieci articoli a meno di 50 centesimi e a quello con oggetto gli accessori a meno di cinque euro, è doveroso passare allo store di AliExpress.

Abbiamo pensato, dunque, di proporvi in questo articolo i dieci prodotti che, secondo il nostro modesto parere, rappresentano le migliori soluzioni attualmente venduti sul portale del rivenditore cinese, ciascuno appartenente a diverse sottocategorie del portale. Chiaramente, vogliamo sottolineare che terremo aggiornato questo contenuto periodicamente, in modo tale da proporvi una selezione con i migliori prodotti.

Action Figure Anatra con casco

È vero, potrebbe avere un’utilità ben precisa, ma almeno sappiamo che alcuni di voi collezionano delle action figure di anatre. L’articolo in questione, disponibile in più colorazioni, è un vero oggetto da collezione, ed è perfetto per tutti coloro che desiderano riempire la propria abitazione di piccoli esemplari di anatra!

» Acquista Action Figure Anatra con casco a soli 0,87€

(Costi di spedizione: 1,22€)

Tappetino per mouse con universo

Siete alla ricerca di un buon tappetino? Niente paura! AliExpress viene in vostro soccorso con un tappetino per mouse, disponibile in più colorazioni e taglie, in modo tale da consentirvi di avere una postazione da lavoro o da gaming più bella che mai! Naturalmente, è realizzata con materiali di ottima fattura, sebbene il prezzo non sia particolarmente alto!

» Acquista Tappetino per mouse con universo a soli 0,58€

Portachiavi Squid Game

Squid Game è il fenomeno del momento, e sappiamo che molti di voi hanno visto la serie televisiva in questione di Netflix. Qualora siate interessati ad un portachiavi, vi consigliamo di acquistarne uno che raffigura uno degli uomini mascherati, in particolare quelli che possiedono una maschera con i simboli del gioco misterioso.

» Acquista Portachiavi Squid Game a soli 0,41€

(Costi di spedizione: 1,51€)

Toppa di Harry Potter

Sul mercato esistono prodotti assurdi, a partire dalle toppe di Harry Potter. Se desiderate migliorare il look dei vostri pantaloni, non possiamo non consigliarvi l’acquisto di una delle patch più ricercate dagli appassionati. Disponibile in più colorazioni, questa toppa sarà in grado di rendervi dei veri maghi di Hogwarts!

» Acquista Toppa di Harry Potter a soli 0,72€

(Costi di spedizione: 1,02€)

Adattatore da USB 3.0 a Type-C

Oggigiorno è particolarmente importante possedere un adattatore per i vostri dispositivi elettronici, soprattutto dopo il cambio di standard, che ha portato l’introduzione dell’USB Type-C. Per questo motivo, vi consigliamo l’acquisto di un adattatore da USB 3.0 a Type-C, che garantisce alte prestazioni e un trasferimento di file veloce.

» Acquista Adattatore da USB 3.0 a Type-C a soli 0,79€

(Costi di spedizione: 0,88€)

Supporto magnetico auto per smartphone

Riteniamo importante anche l’acquisto di un supporto magnetico auto per smartphone, che vi permetterà di fermare il proprio dispositivo ad uno dei bocchettoni dell’aria. Questo piccolo oggetto consente di avere costanti aggiornamenti sul percorso da intraprendere con il navigatore oppure di gestire la musica, mediante le applicazioni predisposte.

» Acquista Supporto magnetico a soli 0,74€

Cavo HDMI Shuliancable

Dopo alcuni accessori da possedere assolutamente, ve ne presentiamo un altro. Stiamo parlando del cavo HDMI, sviluppato da Shuliancable, che permette di collegare un televisore ad uno dei dispositivi attualmente in circolazione, come smart box, console da gioco e/o notebook. Disponibile in più colorazioni e in più lunghezze, questo cavo saprà salvarvi la vita nel momento del bisogno!

» Acquista Cavo HDMI Shuliancable a soli 0,75€

Ventola di raffreddamento per stampante 3D

Non tutti possiedono una stampante 3D, ma alcuni di voi ne hanno una in casa e per questo motivo vi consigliamo l’acquisto di una ventola di raffreddamento, sviluppata appositamente per migliorare l’air-flow delle stampanti.

» Acquista Ventola di raffreddamento a soli 0,70€

(Costi di spedizione: 0,83€)

Mini LED USB

I notebook, soprattutto quelli economici, non possiedono una tastiera retroilluminata, motivo per cui è necessario acquistare un accessorio dedicato, qualora siate impossibilitati di accendere la luce della camera. Tra i prodotti più in voga troviamo il Mini LED USB, che vanta tra le sue specifiche tecniche una funzionalità Plug and Play.

» Acquista Mini LED USB a soli 0,92€

(Costi di spedizione: 0,91€)

Bambola di Cetriolo Rick

Rick & Morty è una delle migliori serie televisive di animazione presenti in circolazione, disponibile esclusivamente sul catalogo di Netflix. Se desiderate acquistare una bambola di Rick, vi consigliamo quella dedicata a Cetriolo Rick. Chiaramente non vogliamo fare alcun tipo di spoiler, dunque buono shopping!

» Acquista Bambola di Cetriolo Rick a soli 0,89€

(Costi di spedizione: 1,71€)