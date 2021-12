Aliexpress: ring light di qualità, in sconto a soli 13€! Idea regalo top!

Se siete alla ricerca di una buona ring light a un prezzo più che conveniente, abbiamo la promozione che fa proprio al caso vostro! Stiamo parlando dell’articolo BTFOOR che potete trovare sullo store Aliexpress, scontato per un periodo di tempo limitato; si tratta di un ottima idea regalo in vista dell’imminente Natale, un vero e proprio affare dato che si tratta di un prodotto dall’ottimo rapporto qualità/prezzo in ribasso del 69%!

La ring light in questione è pensata per essere utilizzata sia da amatori sia da professionisti, è dunque un’ottima soluzione per chiunque abbia la passione per foto e video, soprattutto in casa. Per questi giorni avrete modo di comprarla a un prezzo di 12,26€ contro il solito prezzo da listino da 39,56€!

Come vi abbiamo già detto, vi stiamo proponendo un prodotto versatile e, soprattutto, molto semplice da utilizzare oltre che estremamente conveniente. Si tratta una ring light interessante poiché non è una semplice luce LED circolare bensì un articolo dotato di un anello con luce dimmerabile, ovvero può essere impostata in maniera rapida, in base alle vostre necessità: ci sono ben 3 tipologie di illuminazione differente, bianco caldo, bianco freddo e luce diurna, quest’ultima pensata per risultare estremamente naturale.

Ma non è finita qui! Infatti, ogni modalità ha dei livelli differenti di intensità da regolare secondo le vostre esigenze, in modo tale da soddisfare ampiamente tutte le situazioni in cui vi troverete a dover scattare foto oppure girare dei contenuti! Lo stesso design è ideato per rendere rapida e facile la creazione di contenuti con il proprio smartphone, dato che la ring light è provvista di un comodo supporto per il proprio telefono, regolabile grazie al collo di cigno in metallo e, non meno importante, con l’acquisto è incluso anche il piccolo telecomando per scattare selfie o girare video anche a distanza! Lo stesso treppiede che sostiene la luce è regolabile secondo la propria altezza e anche in base alla propria posizione: si tratta in tutto e per tutto di un ottimo articolo che potrete acquistare con un ribasso del 69%!

