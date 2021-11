Alimentatore Apple Magsafe a meno di 34€! Piccolo risparmio, massima resa!

eBay, come da tradizione, mette a disposizione un numero quasi infinito di promozioni, che coinvolgono prodotti appartenenti alle più disparate categorie del portale. Infatti, quest’oggi vogliamo analizzare nel dettaglio l’iniziativa che abbatte il prezzo di vendita dell’alimentatore Apple Magsafe, indicato per coloro che possiedono un iPhone di ultima generazione!

L’alimentatore Apple MagSafe è un prodotto indicato per ricaricare via wireless la maggior parte dei dispositivi di Apple. Con un prodotto del genere la ricarica senza fili diventa semplicissima, infatti grazie al perfetto allineamento, i magneti contenuti al suo interno si agganciano al primo colpo ai dispositivi compatibili per ricaricare più velocemente con una potenza fino a 15 W.

Chiaramente, questo alimentatore è stato realizzato partendo dalla tecnologia di ricarica Qi, ed è possibile utilizzarlo con tutti i modelli di iPhone 8 e successivi. Il supporto è esteso anche ai modelli di AirPods, in particolare quelli caratterizzati da una custodia di ricarica wireless. Per quanto concerne l’allineamento magnetico funziona solo con iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 12 e iPhone 12 Pro. È doveroso sottolineare che è necessario anche l’acquisto di un alimentatore USB‑C da 20W, venduto separatamente.

Come abbiamo specificato implicitamente, si tratta di un prodotto eccellente, disponibile ora ad un prezzo davvero interessante. Originariamente venduto a 45,00€, quest’oggi è acquistabile a “soli” 33,50€, a seguito di uno sconto di ben 11,50€! Naturalmente, questa opportunità non rappresenta l’unica offerta di eBay, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale.

