Amazfit Band 5: smart band con Alexa a meno di 25€!

Anche quest’oggi le offerte giornaliere non tardano ad arrivare e, come sempre, vi permetteranno di acquistare tantissimi prodotti a prezzi decisamente contenuti, con sconti che possono raggiungere dunque una percentuale pazzesca. Cominciamo la nostra rassegna con le opportunità di Amazon, tra cui spicca l’offerta dedicata all’Amazfit Band 5.

Stiamo parlando di un prodotto indicato per tutti coloro che desiderano monitorare l’attività sportiva, dato che possiede dei sensori appositi, in modo tale da registrare con precisione i passi effettuati in tempo reale l’attività cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue, la distanza percorsa, il consumo di calorie e la qualità del sonno, oltre a comprendere le condizioni fisiche con OxygenBeats.

Per quanto concerne le specifiche tecniche, questa smart band possiede un display AMOLED da 1,1 pollici con alta risoluzione di 126 x 294 pixel, che permette di visualizzare un sacco di informazioni, a partire dalle notifiche del proprio smartphone e dai dati relativi al proprio corpo. Inoltre, integra Amazon Alexa, che porta un sacco di funzionalità aggiuntive, come la possibilità di ottenere traduzioni, impostare sveglie, creare liste della spesa, controllare il meteo e tutti i dispositivi di domotica.

A tutto questo, si aggiunge anche una batteria agli ioni di litio che assicura un’autonomia di ben 15 giorni sfruttandolo normalmente. Con l’orologio completamente carico, non è necessario dunque portare con sé un caricabatterie per un viaggio di due settimane. Insomma, rappresenta il compagno ideale per coloro che desiderano allenarsi con criterio, e siamo sicuri che vi darà un sacco di soddisfazioni.

Amazfit Band 5 è originariamente venduto a 44,99€, ma oggi potrete acquistarlo a “soli” 24,90€, grazie ad uno sconto del 45% che ne ha tagliato il prezzo di vendita di ben 20,09€. Chiaramente, questa smart band non rappresenta l’unica offerta di Amazon, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale.

Infine, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Qualora siate interessati ai buoni sconto, vi consigliamo di consultare la nostra pagina dedicata, al seguente indirizzo. Buon divertimento e buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!