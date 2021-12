Amazfit Band 5: smartband perfetta a meno di 25€! Che affare!

Le ottime offerte Amazon continuano anche questo pomeriggio e tra le più interessanti vi è la Amazfit Band 5, una delle smartband più popolari in assoluto, la quale viene ora proposta a soli 24,99€. Stiamo parlando di uno sconto del 44%, che vi consentirà di acquistare questo piccolo ma ottimo dispositivo ad uno dei prezzi più bassi della rete.

Esteticamente simile se non identica a tante altre smartband, Amazfit Band 5 si farà apprezzare per una funzione non presente sulle soluzioni della concorrenza, vale a dire il supporto ad Alexa. Oltre a controllare in maniera accurata i principali valori di salute, questo dispositivo vi permetterà di gestire la domotica di casa, oltre ad impostare timer, sveglie e promemoria sempre tramite comandi vocali. Come detto, il supporto ad Alexa non è presente su altri modelli della stessa fascia di prezzo, nemmeno sulla Xiaomi Mi Smart Band 6, il che rende questa offerta di Amazon davvero imperdibile.

Se mettiamo da parte il supporto ad Alexa, Amazfit Band 5 è la tipica smartband che riuscirà a soddisfare le vostre esigenze ad un prezzo irrisorio. I suoi sensori sono molto precisi e sono tarati per registrare con precisione i passi, il battito cardiaco, la saturazione dell’ossigeno nel sangue, la distanza percorsa, il consumo di calorie e la qualità del sonno, oltre a svariate altre condizioni fisiche.

Tutte queste informazioni verranno visualizzate sul display AMOLED, alimentato da una batteria agli ioni di litio che vi consentirà di utilizzare il dispositivo in modo intenso per 2 settimane. Se farete a meno di alcune funzioni, l’autonomia può raggiungere persino i 25 giorni, facendovi quasi dimenticate del caricabatterie. Insomma, una smartband che dimostra di avere una marcia in più rispetto alle altre della stessa categoria e poterla acquistare a soli 24,99€ non può che essere il regalo perfetto di Natale sia per voi che per i vostri amici.

Ciò detto, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Qualora siate interessati ai buoni sconto, vi consigliamo di consultare la nostra pagina dedicata, al seguente indirizzo. Buon divertimento e buono shopping!

Altre offerte di Natale Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!