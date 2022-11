Se siete alla ricerca di uno smartwatch che sia pratico, funzionale, ma soprattutto che sia acquistabile ad un prezzo davvero accessibile, senza dover andare incontro a chissà quale spesa, allora fermatevi qui perché questa è, senza alcun dubbio, l’occasione che stavate aspettando!

Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è disponibile ad appena 39,99€, l’ottimo Amazfit Bip 3, uno smartwatch sobrio ed elegante, che normalmente sarebbe venduto al prezzo di 59,90€, e che dunque gode oggi di uno sconto di quasi 20 euro!

Un prezzo dunque molto contenuto, per un dispositivo che vi saprà regalare moltissime soddisfazioni, a partire dall’ampio display in alta definizione, ovviamente a colori, e caratterizzato da dimensioni abbastanza generose, vistii suoi 1,69 pollici, più che sufficienti per tenere sotto controllo messaggi, notifiche, ma anche informazioni relative alla propria salute.

Amazfit Bip 3, infatti, al netto del suo costo molto abbordabile, gode di diverse funzioni per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica, ed include tutto quello che ci aspetterebbe, di base, da un dispositivo simile, come il monitoraggio della frequenza cardiaca e quello dell’ossigenazione sanguigna, oltre che un controllo dei livelli di stress, della qualità del sonno, e persino un sistema di monitoraggio del ciclo femminile, utile per la previsione dei periodi mestruali e fertili.

Qualora, poi, abbiate una forte attitudine sportiva, Amazfit Bip 3 include la bellezza di oltre 60 modalità di allenamento, e grazie alla sua impermeabilità certificata, è persino immergibile in acqua fino a un massimo di 5 ATM, permettendovi così di monitorare praticamente tutte le attività sportive più comuni, come la corsa, lo yoga, il ciclismo o il nuoto!

Dulcis in fundo, questo ottimo dispositivo è progettato per garantire una lunghissima durata della batteria, potendo offrire fino a 14 giorni di attività con una sola ricarica, anche utilizzando in modo continuativo la maggior parte delle funzioni disponibili, oltre che il monitoraggio dell’attività fisica.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare quanto prima l’acquisto, così che possiate accaparrarvi questo ottimo prodotto prima che vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

