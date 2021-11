Amazfit Bip U: tante funzioni al polso, ora con un doppio sconto su Amazon!

Mentre impazzano le consuete offerte giornaliere su Amazon, Comet e Mediaworld, in questo nuovo articolo vogliamo tornare ancora una volta sul portale statunitense per parlarvi di una nuova ed interessante iniziativa, rivolta a coloro che desiderano acquistare uno smartwatch. Infatti, gli interessati possono ora aggiudicarsi l’Amazfit Bip U ad un prezzo decisamente vantaggioso, e di seguito vi spieghiamo le sue specifiche e come ottenere il maggior sconto possibile!

Questo smartwatch, innanzitutto, possiede un display a colori da 1,43 pollici con una risoluzione nativa di 320 x 302 pixel, adatto per visionare al meglio tutte le notifiche del proprio smartphone. Ovviamente, è necessario accoppiare il proprio cellulare con l’orologio smart mediante l’applicazione proprietaria, disponibile per Android.

Essendo un prodotto anche per gli sportivi, il Bip U include 60 modalità di allenamento generici, dato che fornisce dati di allenamento precisi e in tempo reale per 11 modalità di allenamento professionali, tra cui corsa, nuoto e ciclismo. Come specificato, possiede dunque diversi sensori, a partire dal GPS fino ad arrivare al sensore frequenza cardiaca con AI, oltre a quello che misura la qualità del sonno.

L’Amazfit Bip U è compatibile con un gran numero di quadranti, difatti è possibile scaricare fino a 50 quadranti, in modo tale da personalizzarlo seguendo il tuo stile di vita. Per quanto concerne l’autonomia, questo smartwatch garantisce fino a nove giorni di durata, grazie ad una batteria agli ioni di litio capiente, rispetto a tanti altri prodotti dello stesso segmento di mercato.

Originariamente venduto a 69,90€, il Bip U è ora acquistabile a “soli” 48,49€, grazie ad uno sconto del 31% che ne ha tagliato il prezzo consigliato di ben 21,41€. Con il codice sconto direttamente applicabile nella pagina del prodotto, l’ammontare da pagare scende ulteriormente a 43,64€! Ciò detto, questo articolo rappresenta la punta dell’iceberg delle proposte di Amazon, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale.

