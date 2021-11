Amazfit GTR 2e: che prezzo! Smartwatch di classe, scontato del 40%!

Torniamo a parlare di Amazon e, nel farlo, vi suggeriamo di dare un’occhiata a quella che, senza dubbio, è una delle offerte più interessanti in questo post-Black Friday 2021! Come da titolo, l’attenzione è tutta per l’ottimo smartwatch Amazfit GTR 2e, arrivato sul mercato da meno di un anno, ed oggi in sconto del 40%!

Quanto lo pagherete? Appena 89,90€, contro i 149,90€ del prezzo originale! Niente male, specie qualora foste alla ricerca di un regalo di Natale che sia bello, apprezzabile, funzionale, ma soprattutto molto abbordabile! E fidatevi di noi: non sfigurerete!

Amazfit GTR 2e, infatti, è uno smartwatch dal design accattivante e ricco di funzionalità, che coniuga in un concentrato di stile, tutta l’esperienza accumulata dal brand in anni di dispositivi indossabili. E si vede! Amazfit GTR 2e è dedicato a chi vuole al polso un prodotto sottile, leggero, dalla lunga durata della batteria ma dotato anche di moltissime funzionalità intelligenti, con un animo innegabilmente sportivo. In tal senso di parte dall’estetica, con un cinturino in gomma resistente ma stiloso, che lo rende tanto comodo nel corso dei vostri allenamenti, quanto apprezzabile se vestiti con eleganza o con un abbigliamento casual.

A sublimare la forma rotonda della cassa, c’è poi un display AMOLED circolare da 1,39”, luminoso e definito, che correda una scocca spessa 10,8 mm e pesante solamente 32 grammi. Queste caratteristiche rendono Amazfit GTR 2e uno smartwatch ideale anche per chi è costantemente fuori casa, perché il suo peso non infastidisce il polso, e lo smartwatch può essere indossato senza pensieri anche per lunghi periodi, senza considerare poi il sonno.

Sempre parlando di polso, su di esso sarà Amazfit GTR 2e poggia un sensore dedicato alla lettura del battito cardiaco, dell’ossigenazione del sangue SpO2 e della temperatura corporea 24 ore su 24, il che rende questo smartwatch l’ideale sia per lo sport, che per il controllo quotidiano delle funzioni cardiache e respiratorie, permettendovi così di tenere la vostra salute sempre sotto controllo.

Resistente all’acqua fino ad una pressione di 5 ATM, e dunque ottimo per chi si dedica a sport acquatici. Amazfit GTR 2e è dotato persino di una durata molto prolungata, davvero oltre la media del mercato, con la bellezza di 24 gironi circa di autonomia, grazie tanto alla sua batteria ottimizzata, quanto alla sua componentistica a basso consumo energetico che, al netto di questo, non lesina in termini di funzionalità e performance.

Insomma, Amazfit GTR 2e è uno smartwatch davvero eccezionale, ed il fatto che sia venduto con uno sconto del 40% non fa che accentuarne la qualità. Ovviamente, come detto in apertura, esso è comunque solo uno tanti prodotti in queste ore su Amazon e, per questo, vi suggeriamo di consultare anche l’intera selezione di offerte, raggiungibile tramite l’apposita pagina dedicata.

