Amazfit GTS 2 a meno di 100€ solo online e su Unieuro

Dopo aver intrapreso il cammino che ci ha portato alla scoperta di alcune offerte imperdibili della mattinata, occupiamoci ora di Unieuro e dei suoi sconti validi solo online, dato che quest’ultimi sono ancora disponibili in grandi quantità e includono prodotti interessanti come smartwatch, smartphone e tutto quello che un normale cittadino ambisce a possedere.

Vi ricordiamo che questa serie di ottime offerte sarà valida fino a domani 8 ottobre, dopodiché i prezzi di alcuni dei prodotti più ambiti si faranno decisamente meno interessanti. Uno dei tanti che ritornerà al suo costo originale è lo smartwatch Amazfit GTS 2 che, pur godendo di un ottimo rapporto qualità/prezzo anche a prezzo pieno, sarà poi certamente meno allettante acquistarlo rispetto ad ora, visto che lo pagherete 169,99€ anziché 99,99€.

Poter indossare sul proprio polso l’Amazfit GTS 2 per meno di 100€ significa beneficiare di una delle offerte più vantaggiose del web, nonché acquistare uno degli smartwatch più eleganti e affidabili della categoria. Oltre ad essere comodo e semplice da usare, questo dispositivo punta ad offrire all’utente un prodotto completo e di qualità, tipico di soluzioni ben più costose. D’altronde non poteva che essere altrimenti, visto che parliamo di un’azienda che opera per conto della famosissima Xiaomi.

Le caratteristiche principali che rendono l’Amazfit GTS 2 uno smartwatch consigliabile a chiunque sono il display AMOLED da 1,65 pollici, visibile anche sotto la luce diretta del sole grazie ai 450 nits, il sensore PPG BioTracker 2 che, tra le altre cose, vi permetterà di controllare accuratamente l’importante saturazione presente nell’ossigeno nel sangue, l’NFC per i pagamenti in mobilità e gli immancabili accelerometro, giroscopio e sensore geomagnetico.

Amazfit GTS 2 è un dispositivo che si distingue anche per l’ottima autonomia, la quale può arrivare a ben 20 giorni se lo utilizzerete con il risparmio energetico attivo. Rimanendo a tema, la ricarica avviene in 2 soli ore e questo farà sì che avrete la possibilità di tenere lo smartwatch sempre pronto per analizzare le vostre sessioni di allenamento e non solo.

