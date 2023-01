Se siete alla ricerca di uno smartwatch completo, performante e che sia venduto ad un prezzo davvero conveniente, vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa offerta Amazon, che ha come protagonista un dispositivo recente, passato un po’ in sordina alla fine dello scorso anno.

Stiamo parlando della nuovissima edizione dell’apprezzato GTS 2 Mini, uno degli ultimo nati in seno alla rampante Amazfit, azienda nata in seno ad Amazon, e dimostratasi nel tempo più che in grado di competere anche con l’agguerrita concorrenza di brand come Xiaomi e Huawei.

Amazfit GTS 2 Mini, in effetti, era già arrivato sul mercato anni fa, proponendosi come uno smartwatch compatto e funzionale, ma in occasione del 2022 il dispositivo è stato revisionato in toto, e rilanciato sul mercato con una nuova serie di caratteristiche che, tuttavia, non hanno intaccato la compattezza del suo form factor, e introducendo un’apprezzabile novità: ovvero l’inclusione dell’assistente vocale Alexa di Amazon.

Questa nuova edizione, lanciata sugli scaffali al prezzo di 89,90€ è dunque in sconto, oggi, al prezzo di 66,73€, con un taglio al prezzo del 26%, che rende il pacchetto Amazfit ancor più appetibile specie considerando, come detto, quelle che sono le nuove integrazioni di questo particolare dispositivo.

Leggero, comodo e munito di un display AMOLED con funzione Always On, Amazfit GTS 2 Mini è la scelta ideale per chi cerca le funzioni e l’immediatezza di una smartband, ma desidera al polso un dispositivo più grande della media, e con un design che richiami a quello che è ormai il consolidato standard degli smartwatch inaugurato da Apple, e dai suoi quadranti smussati e di forma quadrata.

Con questa nuova edizione, Amazfit ha notevolmente ampliato la batteria, ora in grado di durare ben 14 giorni. Ha aumentato il numero di attività monitorabili dal wearable (ora ben 68!) e, come detto in apertura, ha integrato nel software anche la presenza di Alexa, con cui si può interagire direttamente dal dispositivo grazie ad un microfono integrato.

Non mancano, inoltre, quelle caratteristiche che hanno decretato, nel tempo, il successo del mercato delle smartband, come un monitoraggio h24 della frequenza cardiaca, e l’ormai richiestissimo sensore SpO2 che, oltre a tenere sotto controllo i livelli di ossigenazione nel sangue, permette anche, in combutta con il cardiofrequenzimetro, il controllo dei livelli di stress.

“Smart”, personalizzabile, e perfetto tanto per un uso quotidiano che sportivo, Amazfit GTS 2 Mini è, in sostanza, un dispositivo moderno, dallo stile casual e dalle caratteristiche interessanti, ed a questo punto non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi quest’ottimo prodotto prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

