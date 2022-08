Dopo avervi proposto una serie di articoli da portare in vacanza, torniamo a segnalarvi una serie di prodotti utili per trascorrere Ferragosto all’insegna del divertimento. Il 15 agosto, si sa, lo si passa in compagnia con i propri amici o con la propria famiglia, ed ecco perché abbiamo fatto in modo che la nostra lista prodotti fosse basata su articoli di reale utilità, capaci di rendere quella giornata indimenticabile o, per lo meno, meno faticosa per chi si appresta ad adoperarsi in cucina.

I prodotti selezionati sono facilmente acquistabili su Amazon, che ad oggi è forse l’unico e-commerce a garantire la consegna entro Ferragosto. Tuttavia, onde evitare che ciò non avvenga, consigliamo di iscrivervi ad Amazon Prime e di scegliere l’abbonamento annuale, visto che siete ancora in tempo per acquistarlo al prezzo attuale. Vi ricordiamo, infatti, che a partire dal 15 settembre il prezzo del noto servizio del colosso dell’e-commerce aumenterà e coinvolgerà entrambi i piani di abbonamento. Chiusa questa parentesi, è il momento di scoprire gli articoli che non dovrebbero mancare a Ferragosto, pertanto vi auguriamo un buono shopping.

10 prodotti da non perdere in vista di Ferragosto

Erogatore di birra Biking

Che passiate Ferragosto a un pic-nic o ad un evento con musica live, potrebbe essere comodo avere a portata di mano uno strumento che vi consente di versare la birra sempre fresca al punto giusto, senza la necessità di portare con sé piccoli frigoriferi per mantenerla a temperatura bassa. Ed ecco perché suggeriamo di acquistare questo erogatore di birra che, oltre a permettervi di versare comodamente bevande come birra, vino e whisky, aiuta l’ambiente a non riempirsi di lattine e bottiglie. Il contenitore da 1.000cc vanta un tappo aderente che mantiene l’aria fuori dal decanter, in modo che le bevande non perdano il sapore. Basterà poi pompare il tubo integrato per far fuoriuscire il liquore, che andrà a finire direttamente nel bicchiere.

Speaker Bluetooth JBL Flip 6

Che Ferragosto sarebbe senza musica? Se non avete ancora un dispositivo in grado di riprodurre la vostra musica preferita in modalità wireless, facile da trasportare e resistente ad acqua e polvere, allora è arrivato il momento di acquistare una cassa Bluetooth come la JBL Flip 6. Compatibile con JBL PartyBoost, questo altoparlante saprà stupirvi e lo farà attraverso una qualità dell’audio davvero alta, soprattutto se accoppiato con altre casse JBL compatibili con la tecnologia PartyBoost, che vi permetterà di sfruttare la sincronizzazione audio e ottenere un effetto stereo ancora più realistico. Con l’autonomia fino a 12 ore, non dovrete poi preoccuparvi di ricaricarlo nel corso della giornata, togliendo così il rischio che la batteria possa abbandonarvi proprio sul più bello.

Frigorifero portatile Aequator Lumi 24

Se passerete Ferragosto fuori casa e non avete intenzione di pranzare in un locale, non potete rinunciare a un frigorifero portatile, che manterrà il vostro cibo in buono stato per svariate ore. Abbiamo scelto l’Aequator Lumi 24 perché è uno dei migliori, nonché di tipo termo elettrico, il che significa che il raffreddamento avviene tramite corrente. Basterà una singola alimentazione USB per raffreddare il contenitore da 24 litri, ma potrete usare anche una normalissima power bank, a patto che sia in grado di alimentare il frigo in modo costante per almeno 5 ore. Gli alimenti verranno conservati a una temperatura fino a 18° inferiore di quella ambiente, il che è davvero ottimo. Infine, vale la pena segnalare che la struttura consente di farlo entrare facilmente nella maggior parte dei bagagliai.

Mini frigo Klarstein Scooby

Se cercate una soluzione che vi consente di mantenere in buono stato i vostri alimenti, optando per un prodotto portatile ma con un contenitore più capiente rispetto al frigo precedente, allora consigliamo di acquistare il Klarstein Scooby. I motivi che lo rendono un ottimo prodotto sono da attribuire, ovviamente, alle sue prestazioni e alla sua efficienza. Dotato di una capacità netta di 40 litri, che gli consentono di implementare numerosi scomparti, questa soluzione si basa su un motore a compressione, ideale per coloro che necessitano di un frigo capace di raffreddare in tempi rapidi e di abbassare notevolmente la temperatura, quasi come un frigorifero tradizionale.

Borsa termica MCXKJ

Rimanendo a tema di raffreddamento e di come mantenere saporito il cibo trasportato da casa durante la giornata di Ferragosto, potrebbe valere la pena considerare anche una borsa termica, utilizzandola come da supporto a un mini frigo o come alternativa a quest’ultimo. Questo modello garantisce un eccellente isolamento termico, assicurato da tre strati di chiusura riempiti con schiuma isolante perlata con spessore di 5 mm. Con un grande scomparto principale e con il supporto di svariate tasche esterne, avrete modo di mettere tutto l’occorrente per far sì che il vostro pranzo all’aperto rimanga commestibile.

Bocce da spiaggia STAKK

Ferragosto, si sa, è fatto per rilassarsi ma anche per divertirsi con la propria famiglia. Quello qui proposto è un gioco che potrete fare sia al parco che in spiaggia ed è basato sulle famose bocce da gioco, ma pensato per essere ancora più coinvolgente. Adatto dagli 8 anni in su e fino a un massimo di 8 giocatori, l’obbiettivo del gioco è quello di lanciare i cosiddetti STAKK il più vicino possibile al cubo principale, per poi cercare di completare la torre e sperare che la squadra avversaria non la distrugga. Poche regole ma tanta abilità, per un divertimento che sarà assicurato!

Maschera subacquea Cressi Duke

Se a Ferragosto andrete al mare e vi apprestate a fare diverse immersioni in acqua, una maschera subacquea è quasi obbligatoria. La Cressi Duke vi permetterà di respirare con la bocca e con il naso come se non vi trovaste sott’acqua, il tutto con un ampio campo visivo e con guarnizioni che non creeranno appannamenti, fattore che non sempre viene garantito dagli articoli di questo segmento. Questa maschera è disponibile anche con supporto alle action cam, nonché in decine di colorazioni, quindi potrete installare la vostra videocamera e realizzare bellissimi video.

Idromassaggio gonfiabile Bestway 60059

Se volete vivere il lusso di una SPA direttamente dalla comodità di casa, allora perché non acquistare una piscina idromassaggio come la Bestway 60059? Oltre a permettervi di rilassarvi come forse non l’avete mai fatto, questo modello è in grado di migliorare la circolazione sanguigna, favorendo l’elasticità dei tessuti e rassodando i muscoli. Le dimensioni di 196 x 66 cm permettono fino a 6 persone di beneficiare del relax garantito dall’esperienza di un brand come Bestway, leader per quanto concerne il settore delle piscine. Potrete riscaldare gli oltre 900 litri d’acqua fino a 40° tramite il pannello di controllo digitale, situato a bordo della struttura e posto in maniera tale che eventuali schizzi d’acqua non arrivino su quest’ultimo.

Tenda da campeggio Forceatt

Se avete deciso di trascorrere Ferragosto al centro della natura, passando magari la notte in montagna, un’ottima tenda da campeggio capace di prevenire le infiltrazioni d’acqua non può che fare al caso vostro. Non è detto, infatti, che il 15 agosto ci sarà bel tempo, ma questo non dovrebbe spingervi a rinunciare ai vostri progetti, a patto di equipaggiarsi con articoli di qualità e che sappiano resistere alle intemperie. La tenda da campeggio Forceatt è una di queste. Dispone di porte a forma di D e due vestiboli per un massimo di due persone. I materiali, come detto, sono impermeabili e traspirabili, con il passaggio dell’aria che viene ulteriormente ottimizzato dalle due prese d’aria sul soffitto. Insomma, un ottimo prodotto per le gite in campeggio.

Barbecue a carbonella Enrico Coveri

Voglia di grigliata a Ferragosto? Se sì, perché non farla affidandosi a un ottimo barbecue a carbonella? Utilizzando questo modello potrete fare in modo che la vostra grigliata abbia il gusto che merita, con l’inconfondibile sapore di affumicato che tanto piace ai puristi della grigliata, il tutto con un prodotto che strizza l’occhio al design e alla colorazione, fattori che mancano su tanti altri barbecue. Con i 3 ripiani e la struttura in acciaio, avrete poi la certezza di preparare gli alimenti con la massima comodità, ospitando tutto l’occorrente su superfici resistenti e longeve.

