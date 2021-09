Amazon: 180 euro di sconto su MacBook Pro 2020 da 13 pollici!

Lo sappiamo: molti di voi stanno scalpitando nel tentativo di acquistare i nuovi prodotti Apple, giacché proprio oggi sono arrivati sul mercato il nuovo e spettacolare iPhone 13, e l’altrettanto eccelso iPad Mini, ed è proprio per questo che abbiamo pensato di offrirvi, proprio in questa giornata dedicata ad Apple, quella che è un’incredibile offerta dedicata all’edizione 2020 di MacBook Pro nel suo formato da 13″, ovvero quello che è, almeno per il momento, il migliori prodotto Apple nel settore dei notebook, il cui cambio di rotta rispetto al passato è stato tanto sensibile quanto apprezzato.

Originariamente disponibile al prezzo di 1.479,00€, MacBook Pro è oggi in sconto a soli 1.299,00€, con un risparmio netto di 180 euro rispetto a quello che era il prezzo originale. Non pochi, se si considera che anche negli Apple Store, questo specifico modello non ha subito variazioni di sorta in termini di prezzo.

Ma perché scegliere MacBook Pro? Anzitutto per la potenza del suo nuovo e potente chip M1, il primo processore su misura creato a Cupertino, pensato appositamente per Mac, e più recentemente introdotto anche su iPad. Stiamo parlando di un processore ad 8 core ad altissime prestazioni, che segna un cambio di marcia importante rispetto alla generazione precedente, con performance di calcolo dalla velocità raddoppiata! Una differenza che si nota anche in termini grafici, giacché le migliorie introdotte dal processore M1 riguardano anche la grafica integrata del notebook, che è oggi più performante che mai rispetto a qualsiasi altro notebook prodotto dalla Mela.

Questo, in accoppiata al nuovo sistema operativo Big Sur, sviluppato proprio per sfruttare al massimo le caratteristiche del processore M1, rendono il MacBook Pro incredibilmente scattante in ogni frangente dall’avvio sino alle operazioni più disparate, senza dimenticare che questo è anche il primo MacBook (grazie a Big Sur) a poter utilizzare anche le app per iPhone e iPad!

Bellissimo e leggero, dal design in pieno stile Apple, con angoli arrotondati ed uno spessore insignificante, MacBook Pro vanta uno schermo da 13″ con display Retina e retroilluminazione LED, ottimizzato con tecnologia True Tone per un bilanciamento costante e perfetto dei bianchi, e la restituzione di colori mai così belli su di un notebook di Cupertino. E ancora: sistema audio eccellente, autonomia sopra la media, una tastiera completamente rivista, ed una touchbar ID elegante e funzionale, che vi aiuterà a gestire in velocità moltissime funzioni quotidiane,

Insomma, MacBook Pro è senza dubbio il portatile definitivo made in Apple, e giacché non ci sono notizie su quello che dovrebbe essere il suo successore, ma solo voci di corridoio, vi suggeriamo caldamente di approfittare di questa offerta Amazon che, scontando il notebook di ben 180 euro, vi darà la possibilità di equipaggiarvi di un computer al top della sua categoria, con un processore che, credeteci, ha davvero pochi eguali! Ciò detto, vi rimandiamo direttamente alla pagina d’acquisto del portatile invitandovi, come sempre, anche a consultare quella che è l’intera proposta di offerte Amazon, così che possiate dare un’occhiata a tutte le promozioni di questa giornata!

