Le belle giornate sono finalmente arrivate e, con le temperature in costante crescita, molti di voi staranno cominciando a progettare qualche rilassante weekend fuori porta, al mare, in campagna o, perché no, all’insegna di una buona grigliata. Per questo, abbiamo deciso di stilare un’utile lista con articoli sotto i 20€ perfetti per semplificare i vostri fine settimana in viaggio.

Nella nostra breve guida, vi proporremo 5 prodotti molto validi da prendere in considerazione e tutti con utilizzi differenti. A partire dall’organizzazione degli oggetti da portare con sé fino a borse e borracce termiche di ottima qualità. La lista di oggi è legata alle numerosissime proposte Amazon in questo ambito dato che, trattandosi dell’azienda leader nella vendita online e nella velocità di spedizione, è l’unica che potrà assicurarvi un arrivo super rapido dei vostri acquisti. Per questo, nel caso non foste già clienti Amazon Prime, vi consigliamo di sottoscrivere subito l’abbonamento, in modo tale da ricevere la maggior parte dei prodotti nell’arco di sole 24-48h!

Treppiede per fotocamera

Questo treppiede è perfetto se state pensando di immortalare accuratamente i momenti migliori spesi con la vostra famiglia, ovunque vi troviate. Si tratta di un prodotto particolarmente leggero, pensato per girarsi a 360° e supportare il vostro smartphone regolando l’apposito supporto tra i 5 e i 9 cm. Inoltre, è provvisto di gambe in lega di alluminio, regolabili in 3 sezioni separate con serrature a rilascio rapido, quindi potrete estenderle da 41 cm fino a 136 cm. Non meno importante, il treppiede include anche viti universali da 6,4 mm che, nel caso vi servisse, vi permetterà di installare rapidamente anche la vostra fotocamera digitale. In più è dotato anche di un comodo telecomando wireless, che vi consentirà di scattare foto a una distanza massima di 10 m.

Borsa a tracolla in tela

Se siete alla ricerca di una borsa comoda e spaziosa da portare in viaggio, questo modello è proprio ciò che fa per voi. Si tratta di un prodotto dal design durevole e resistente, realizzato in tela spessa e disponibile nella classica colorazione nera oppure in una delicata versione beige. La borsa in questione, è composta da una tasca principale con chiusura lampo, una sulla parte anteriore, una posteriore sempre con chiusura lampo e due piccole tasche laterali per gli oggetti da tenere a portata di mano come ombrelli o bottigliette d’acqua. Dunque, un prodotto perfetto da avere con sé per avere tutto a portata di mano.

Organizzatore per il bagagliaio

Tra le questioni più difficili da sbrigare quando si sta per partire, c’è indubbiamente la gestione dello spazio e di tutto ciò che è necessario portare in viaggio, in particolare modo quando si è in molti e ci si sposta in macchina. Per questo abbiamo deciso di proporvi un ampio organizzatore per il vostro bagagliaio, costituito da tasche capienti in cui riporre qualsiasi cosa: dalle riviste e gli snack fino ai giocattoli dei vostri bambini. Vi assicura un’ottima stabilità grazie alle numerose cinghie e fibbie di cui è dotato e, non meno importante, è pensato per rendere l’installazione e il posizionamento rapidi ed estremamente semplici. Inoltre, è realizzato in un materiale di alta qualità lavabile in lavatrice, resistente agli urti e agli strappi.

Borsa termica da 15L

La gestione del cibo e delle bevande è un altro aspetto importante durante l’organizzazione di un weekend fuori casa. Per questo, acquistare un’ottima borsa termica, capiente e comoda da portare con sé, può fare la differenza. Il prodotto che abbiamo deciso di proporvi è realizzato in tessuto Oxford impermeabile, resistente alla sporcizia e facilissimo da pulire. Inoltre, la fodera interna è realizzata in lamina PEVA ecologica e imbottita con schiuma EPE da 6 mm per una grande resistenza termica. La borsa ha una capienza massima di 15L ed è perfetta per mantenere il cibo a una temperatura ottimale sia un picnic, sia a una gita al mare o a un barbecue. In totale, oltre alla tasca principale, potrete sfruttarne altre due laterali a rete per riporre le bevande e una frontale per riporre oggetti aggiuntivi.

Borraccia Super Sparrow

La borraccia termica Super Sparrow è caratterizzata dalla tecnologia Insu-Shield che vi assicura un isolamento sottovuoto a doppia parete, in grado di proteggere la temperatura delle vostra bevande per ore. L’acciaio inossidabile da cui è composta non solo è estremamente durevole nel tempo, ma trattiene la fragranza al suo interno assicurandovi un gusto senza precedenti anche dopo svariate ore. Come tutti i prodotti Super Sparrow, questa borraccia termica è priva di bpa ed è caratterizzata dal rivestimento ColorShield, comodo e resistente. Per questo potrete lavare il prodotto anche in lavastoviglie e non dovrete temere che si ammacchi a causa di qualche piccolo urto.

