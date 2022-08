Gli sconti estivi e il tanto atteso Prime Day sono ormai passati ma, nel frattempo, Amazon non si è dato per vinto e ha continuato a proporre moltissime promozioni super interessanti. Dunque, anche se non avete ancora trovato il modo e il tempo per portare a casa dei prodotti a un prezzo particolarmente scontato, sappiate che lo store vi da ancora l’occasione per farlo!

Agosto è già iniziato e lo store ha deciso di puntare su nuovissime offerte, ideali da cogliere al volo prima di partire per le proprie vacanze. Se, quindi, state pensando di portare a casa gli ultimi prodotti in vista della partenza, vi suggeriamo di dare un’occhiata a queste 5 offerte last minute, ideali per chiudere il mese all’insegna del risparmio e della convenienza.

Videogiochi

Non c’è miglior modo di partire sapendo che, al proprio ritorno, ci saranno dei nuovissimi giochi ad aspettarvi e a riempire le giornate di settembre. Per questo, il nostro consiglio è di non farsi scappare le numerose offerte Sony Playstation a vostra disposizione, con ribassi fino al 52%! All’interno della sezione dedicata potrete scegliere tra un fantastico SackBoy Special Edition [Esclusiva Amazon] per PlayStation 4, un’immancabile Demon’s Souls per la console next gen a marchio Sony, il recente Horizon: Forbidden West-Standard Edition e molto altro ancora. Dai grandi classici fino alle edizioni limitate, nella categoria Amazon avrete davvero un ampio parterre videoludico a vostra disposizione!

Vedi su Amazon

Cura della persona Equilibra

L’estate è un periodo estremamente complicato da gestire, sopratutto per il vostro corpo. Sfruttare ogni prodotto possibile, in grado di prendersi cura al meglio della pelle e dei capelli è fondamentale per evitare che i raggi UVA e UVB, cloro, salsedine e temperature altissime causino danni e inestetismi. A tal proposito, Amazon ha creato una sezione con prodotti per la cura della persona, appartenenti al brand Equilibra. L’azienda in questione è pioniera nella realizzazione di articoli dedicati al benessere e alla bellezza che sfruttano ingredienti accuratamente selezionati e naturali come l’Aloe Vera. Nella categoria potrete acquistare protezioni solari, maschere ristrutturanti, latte dopo sole e molto altro ancora.

Vedi su Amazon

eBook

Gli eBook, disponibili a prezzi praticamente imbattibili, non potevano mancare all’interno di questa lista, tenendo presente che potrebbero essere un’ottima compagnia sotto l’ombrellone oppure mentre siete comodamente distesi in giardino. Lo store ha deciso di proporre una serie di libri super interessanti, adatti a qualsiasi età, con prezzi a partire da soli 0,99€. Dai grandi classici della letteratura fino a fantascienza e horror, le proposte sono moltissime e tutte super convenienti, per questo vi consigliamo di non farvele scappare!

Vedi su Amazon

Arredamento da giardino

Pensare all’acquisto di nuovi prodotti per il vostro giardino, da utilizzare comodamente sia ad agosto sia settembre, è fondamentale. Che andiate in in vacanza o meno non fa differenza in quanto, al momento, avrete la possibilità di portare a casa articoli di altissima qualità e di ogni genere, perfetti per rendere il vostro spazio all’aperto un vero e proprio paradiso anche al vostro ritorno: dalle poltrone fino alle amache, dei gazebo fino alle piscine, le proposte sono davvero tantissime e tutte disponibili e dei prezzi davvero convenienti. Il nostro consiglio è di acquistare i prodotti perfetti per rinnovare il vostro giardino durante quest’estate, prima che i ribassi giungano al termine.

Vedi su Amazon

Elettrodomestici

Anche se è estate, e vorreste smettere di pensare ad utilizzare elettrodomestici e articoli da cucina, non potevamo non dedicare una parte una sezione alle offerte last minute sui prodotti Electrolux. Lo store ha deciso di scontare moltissimi articoli del brand, consentendovi di portare a casa forni a incasso e piani cottura a dei prezzi davvero molto interessanti. Solo per il momento, infatti, gli sconti toccano addirittura il 42%. Si tratta, dunque, di proposte di ottima qualità, da sfruttare fintanto che sono disponibili a prezzi così ridotti!

Vedi su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!