Il mese di luglio, dal punto di vista delle occasioni d’acquisto, è stato senza ombra di dubbio il migliore di questa prima parte dell’anno. Gran parte del merito va ovviamente al Prime Day, che ha spinto numerosi altri e-commerce a mettersi in scia non solo durante quei due giorni pieni di offerte, ma anche in quelli successivi, consentendo anche ai ritardatari di poter fare comunque degli ottimi affari.

Nonostante manchino poche ore alla conclusione di luglio, Amazon vuole ancora spingere sulle offerte di questo mese, conscio del fatto che agosto sarà un mese in cui gli acquisti tendono solitamente a calare, dal momento che buona parte degli italiani andrà in vacanza. Se, quindi, intendete portarvi a casa gli ultimi articoli prima di mettervi in viaggio, suggeriamo di dare un’occhiata a queste 5 offerte last minute, che vi permetteranno di chiudere il mese di luglio con la certezza di aver fatto degli ottimi affari, forse improponibili fino al prossimo evento speciale dell’anno, ossia il Black Friday.

eBook

Tra le offerte dell’ultimo minuto, gli eBook sono quelli che spiccano di più, soprattutto per chi ama la lettura e intende farlo in spiaggia con la massima comodità. Il portale propone infatti una serie di libri interessanti, adatti a qualsiasi età, con prezzi a partire da soli 0,99€. Dalla fantascienza all’horror, dalla politica alla storia fino ad arrivare a quelli per ragazzi, potrete divorarli tutti anche se non avete un dispositivo di lettura dedicato, visto che gli eBook di Amazon possono essere letti da qualsiasi dispositivo, scaricando semplicemente l’app Kindle. Al costo di pochi euro, dunque, potrete scoprire numerose opere di autori a voi finora sconosciuti e se quest’ultimi dovessero esserne tanti, consigliamo di valutare l’iscrizione a a Kindle Unlimited che, per soli 9,99€ al mese, vi permetterà di accedere all’intero catalogo, composto da migliori di eBook.

Cura della persona

Se vi piace curare la vostra pelle, non potete assolutamente perdervi le ultimissime offerte Amazon che coinvolgono prodotti per la cura della persona, sia per lui che per lei, dal beauty fino ai depilatori. Troverete a prezzi stracciati, con sconti fino al 43%, regolabarba, rasoi ed epilatori a marchio Braun che, come saprete, è leader per quanto concerne i prodotti per la rimozione dei peli e per la cura dei capelli. Le proposte coprono qualsiasi esigenza di stile, in quanto il portale ha abbassato i prezzi sia dei modelli di livello base sia di quelli più ergonomici.

Smartwatch

Per chi ne approfitterà, queste ultime ore di luglio garantiranno risparmi sostanziosi anche su una serie di smartwatch, in particolar modo su alcuni modelli Huawei, il che dovrebbe invogliarvi ancora di più a cogliere al volo le offerte che si sono presentate, visto che il noto produttore produce ad oggi alcuni dei migliori smartwatch, come il Watch 3. Quest’ultimo non è stato proposto a un prezzo così poco neanche durante il Prime Day, visto che potrete acquistarlo ora a meno di 200€. Tra le offerte last minute, sempre a marchio Huawei, ci sono anche modelli più orientati al Fitness, ideali per chi preferisce un dispositivo che si concentri maggiormente sulle varie attività sportive.

Giardinaggio

Se non avete ancora arredato il vostro giardino per l’estate, con gazebi ideali per rimanere al fresco o con una serra per evitare che le piante si secchino a causa del troppo cado, siete ancora in tempo per acquistare quest’ultimi a prezzi vantaggiosi, grazie ancora una volta a quest’ultima carrellata di offerte di luglio. Ad attendervi, come detto, ci saranno una serie di articoli mirati a migliorare il comfort della vostra zona verde, nonché lo stile, con soluzioni moderne e in grado di adattarsi all’ambiente circostante.

Elettrodomestici

Non mancano persino una serie di elettrodomestici per la casa in quest’ultime offerte di luglio. A tal riguardo, Amazon ha deciso di scontare moltissimi prodotti a marchio De Longhi, consentendovi quindi di portare a casa soluzioni ottime e moderne a prezzi convenienti. Macchine per caffè, frullatori, planetarie e tanto altro sono disponibili con sconti fino al 45%. Parliamo dunque di proposte di altissimo livello, la cui convenienza non si ripeterà sicuramente nel breve periodo, pertanto non indugiate se stavate prendendo in considerazione l’idea di aggiornare alcuni degli elettrodomestici da cucina, e non, in questo caldo periodo estivo.

