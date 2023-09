Viviamo in un momento storico in cui il caro vita si fa sentire per tutti: i prezzi, di beni alimentari e non, aumenta sempre di più da mesi, motivo per cui è normale andare alla ricerca di soluzioni per risparmiare. Ebbene, una di queste è offerta proprio da Amazon, che grazie alla sua sezione Fresh permette di fare la spesa a prezzi ultra convenienti!

Nella sezione dedicata, infatti, troverete tutti i prodotti presenti in un supermercato, dalla frutta e verdura alla carne, passando per salumi, bevande, articoli da dispensa e per la cura della casa. Esattamente come per gli altri articoli Amazon, potrete aggiungere ciò che desiderate al carrello, facendovelo spedire direttamente a casa in poche ore.

Amazon Fresh, chi dovrebbe acquistarvi?

Al momento Amazon Fresh è attivo a Milano, Roma, Bologna, Busto Arsizio, Torino e Bergamo, mentre i supermercati convenzionati al momento sono U2 Supermercato e PAM Panorama. Solo se abitate in queste città, dunque, potrete usufruirne, per lo meno finché il servizio non verrà esteso ad altri comuni italiani. Ciò detto, se rientrate in questa categoria, si tratta senza dubbio di una soluzione perfetta per risparmiare sulla spesa, giacché i prodotti costano mediamente meno rispetto ai tradizionali supermercati.

Inoltre, in occasione della Festa delle offerte Prime che si terrà il 10 e 11 ottobre (qui trovate tutte le informazioni in merito), moltissimi prodotti del catalogo Amazon Fresh sono già scontati fino al 30%. Si tratta, dunque, dell’occasione perfetta per fare scorta di articoli per la casa come saponi e detersivi, ma anche per acquistare alimenti che generalmente al supermercato sono molto cari, come i gelati di marca.

Ovviamente, un altro vantaggio di Amazon Fresh è che fare la spesa su un catalogo online richiede una frazione del tempo rispetto a recarsi fisicamente al supermercato. È, dunque, una soluzione ideale anche per chi ha poco tempo da dedicare alle commissioni, e che in questo modo può scegliere ciò che desidera in qualsiasi momento e luogo, anche sul divano o durante la pausa pranzo.

Detto ciò, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al servizio Fresh, dove potrete scoprire il catalogo completo e acquistare ciò che desiderate. Vi suggeriamo, però, di approfittarne il prima possibile, dato che le scorte disponibili e le promozioni potrebbero esaurire in fretta.

