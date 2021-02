Amazon: arrivano le nuove offerte sugli smartphone Xiaomi!

Vi abbiamo proposto in mattinata quelle che sono le offerte del giorno di Amazon, con sconti inerenti a diversi (ed ottimi) rasoi elettrici. Ebbene, a quanto pare il portale non ha ancora esaurito le frecce al proprio arco, tant’è che vi parliamo ora di un’altra promozione presente sullo store, relativa gli smartphone Xiaomi, brand noto per la realizzazione di dispositivi dal rapporto qualità/prezzo imbattibile, ed oggi acquistabili a cifre ancora più interessanti.

Detto ciò, i dispositivi scontati non sono tantissimi. Tuttavia, non mancano all’appello i modelli più richiesti come il Redmi Note 9 Pro o il Poco X3 NFC, con quest’ultimo che vanta caratteristiche superiori rispetto al primo, nonostante venga venduto ad un prezzo simile. Da non sottovalutare, inoltre, l’offerta dedicata al Mi Note 10 Lite che, con il suo sconto di circa 80€, si candida come una delle migliori occasioni di queste ore.

Proposto in variante da 6GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione a 289,90€ invece di 369,90€, è un dispositivo che vanta un display Super AMOLED, caratteristica che accomuna quasi esclusivamente gli smartphone più costosi, ma che il produttore cinese ha reso disponibile per il suo dispositivo grazie all’ottimizzazione dei costi di produzione. Entry level ma con un design all’avanguardia, il Mi Note 10 Lite vanta il validissimo Snapdragon 730G, un comparto fotografico composto da 4 sensori, di cui il principale da 64 MP realizzato da Sony, e una batteria da ben 5.260mAh. Insomma, un dispositivo che pur non essendo un vero top di gamma, è comunque in grado di restituire un’ottima esperienza utente, dal momento che nell’utilizzo pratico non noterete alcuna differenza rispetto ad un modello dal costo decisamente superiore, merito anche dell’eccellente ottimizzazione software, che lo rende veloce e scattante in qualsiasi situazione.

Ciò detto, sebbene i modelli scontati siano pochi, suggeriamo comunque di dare un’occhiata alla nostra lista in calce o, se preferite, visitare direttamente la pagina dedicata per scoprire voi stessi le migliori offerte. Arrivati a questo punto, non ci resta che ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

