Amazon: arrivano le offerte per l’estate per la cura della persona!

Sebbene si vada verso l’estate con l’inizio del mese di luglio e le conseguenti vacanze estive, Amazon sta comunque continuando a riservare molteplici sorprese. Infatti, dopo le consuete offerte giornaliere, vi segnaliamo una nuova ed interessante iniziativa che coinvolge i prodotti per la cura della persona appartenenti ai migliori brand.

Come da tradizione per il portale statunitense, sono moltissime le occasioni di risparmio, e tra queste vogliamo segnalarvi l’offerta dedicata allo spazzolino elettrico Oral-B iO 9N, attualmente disponibile al prezzo di 199,00€ anziché 329,00€, grazie ad uno sconto superlativo del 40% – l’equivalente di 130,00€ – sul prezzo consigliato dal produttore.

Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 9N è un concentrato di tecnologia. Difatti, rispetto a tanti prodotti della stessa categoria, garantisce una pulizia dentale migliore combinando le rotazioni della testina con le delicate micro-vibrazioni del manico. Inoltre, possiede un display interattivo a colori che segnala le informazioni importanti, come l’usura della testina.

Dotato di intelligenza artificiale, questo spazzolino monitora le superfici anteriori, superiori e posteriori dei denti, per poter consigliare, attraverso il suo piccolo display, l’area da pulire con più efficacia. Al contempo, invece, grazie al suo sensore di pressione, fornisce un feedback sulla forza esercitata durante la pulizia dei denti. E poi, con le sue sette modalità di spazzolamento permette di avere un’esperienza quanto più personale possibile.

L’Oral-B iO 9N rappresenta dunque uno dei migliori spazzolini elettrici del momento e, considerando il nuovo prezzo di vendita, diventa il candidato ideale per migliorare l’igiene orale. Tuttavia, questa offerta non è l’unica attualmente disponibile nella nuova promozione di Amazon, motivo per cui abbiamo vi suggeriamo di dare uno sguardo alla nostra selezione di prodotti, benché il nostro invito sia quello di consultare la pagina degli sconti, al seguente indirizzo.

