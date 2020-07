Amazon Beauty Days: tante offerte su trucchi, skincare e prodotti di bellezza

Amazon ha ufficialmente inaugurato e sue offerte degli Amazon Beauty Days, una nuova ed interessante iniziativa che coinvolge tantissimi prodotti per la cura della persona, in particolare trucchi, skincare e cosmetici vari, sia per la donna che per l’uomo, con sconti davvero allettanti fino alla fine di questa settimana (19 luglio 2020) o comunque fino ad esaurimento scorte.

La lista dei prodotti promozionati è particolarmente lunga e variegata ma, fra le varie disponibili, vi segnaliamo l’offerta dedicata al cofanetto di L’Oreal Paris, chiamato “Beauty Box Recovery”, venduto a 31,92 euro anziché 39,90 euro. Per chi non conoscesse, questo pacchetto da donna contiene tutti i prodotti essenziali per la cura del proprio viso, infatti ci sono shampoo, crema capelli, maschera viso, ampolle viso e mascara. Se, invece, siete interessati ad un trattamento specifico per la vostra capigliatura, potete acquistare il bundle “Beauty Box Nutrimento Profondo” a 35,99 euro.

Un altro prodotto da tenere in considerazione – vista la sua efficacia – è il pacchetto “Men Expert Hydra Energetic Kit Routine”, che comprende al suo interno una serie di prodotti per la cura del viso dell’uomo, come la crema anti-fatica 24h ed il roll-on occhi anti-fatica. All’interno della confezione, inoltre, non manca il detergente viso in gel, che consente di rinfrescare e rinvigorire la pelle, grazie ad una serie di antiossidanti ed elasticizzanti. Il tutto è venduto a 20,37 euro, ma potete acquistare il pacchetto a soli 18,18 euro.

Ciò detto, senza indugiare nuovamente, abbiamo pensato di proporvi di seguito una lista dei migliori articoli compatibili con gli Amazon Beauty Days, cosicché possiate fin da subito visionare le offerte da cogliere al volo. Naturalmente, per dovere di cronaca, potete consultare la lista completa dei prodotti promozionati al seguente indirizzo. Infine, prima di lasciarvi agli acquisti, vi invitiamo a iscrivervi ai nostri canali Telegram dove potete trovare tantissime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e ai prodotti cinesi. Vi aspettiamo in numerosi!

N.B.: I prezzi sotto riportati sono già comprensivi di sconto.

