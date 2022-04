Se siete alla ricerca di un ottimo dispositivo da integrare nella vostra rete domotica, magari per ampliare la connettività anche in stanze con poco spazio, o comunque non così “centrali” nel vostro spazio abitativo, allora questa potrebbe essere l’offerta che fa per voi!

Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è disponibile con uno sconto del 50%, l’ottimo Amazon Echo Flex, ovvero il più piccolo e compatto della famiglia di dispositivi Echo con cui interagire con Alexa, oggi acquistabile a soli 14,99€, contro i 29,99€ del prezzo originale.

Un prezzo davvero niente male, per quello che non è solo il più piccolo dei dispositivi Amazon Echo ma, a questo punto, anche il più economico. Per il resto, non lasciatevi ingannare dalle apparenze, perché nel suo corpo compatto e squadrato, Echo Flex nasconde tutte, ma proprio tutte, le funzioni tipiche di Alexa, anche grazie al suo piccolo altoparlante integrato.

Il tutto, ovviamente, con un ingombro minimo e, soprattutto, senza alcun cavo, giacché Echo Flex va agganciato direttamente ad una presa di corrente e dispone, inoltre anche di una porta USB integrata che, ad esempio, può essere utilizzata per ricaricare dispositivi elettronici, o per collegare un accessorio opzionale, come una luce notturna o un sensore di movimento.

Amazon Echo Flex è compatto, comodo e versatile, e per questo vi suggeriamo di approfittare subito dello sconto, di cui potrete usufruire semplicemente completando l’acquisto tramite la pagina del prodotto.

