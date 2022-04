In occasione delle Offerte di Primavera Amazon, vi segnaliamo un’ottima offerta del portale che sta investendo alcuni dei suoi prodotti più noti ed apprezzati, ovvero i sempre ottimi Echo Show 8, smart HUB della gamma Echo con schermo da 8″, ed oggi in sconto ad un prezzo davvero molto invitante.

Parliamo, infatti, di appena 64,99€ contro i 109,99€ del prezzo originale, a cui si aggiunge poi un secondo sconto dal valore di 2o euro, ed attivabile tramite coupon qualora decidiate di acquistarne non uno, ma 2, anche di colori diversi!

Basterà, infatti, inserire 2 Echo Show 8 nel carrello, utilizzando poi il codice sconto ECHOSHOW8 per ottenere un ulteriore abbassamento del prezzo, in maniera del tutto simile a quanto visto ieri quando, come ricorderete, vi abbiamo proposto l’offerta relativa gli Amazon Echo Dot, venduti in una sorprendente offerta 2X1!

Per quanto riguarda Echo Show 8, qui parliamo del modello di prima generazione, arrivato sul mercato già da qualche anno, ma ancora eccellente dal punto di vista delle caratteristiche e delle performance, giacché le variazioni rispetto al nuovo modello sono state minime e poco influenti.

In sintesi: Echo Show 8 è un dispositivo con Alexa integrata che, a differenza della maggior parte dei prodotti Echo, vanta uno schermo touch da 8 pollici con risoluzione HD che, come immaginerete, allarga il bacino di funzioni di Alexa e, ovviamente, permette anche la visualizzazione di video, immagini e di contenuti provenienti da Amazon Prime Video o YouTube.

In sostanza, Echo Show è stato progettato non solo per essere un ottimo companion per le attività di tutti i giorni, che tra la richiesta di promemoria e riproduzione musica possono facilmente incontrare anche le necessità più comuni, ma anche e soprattutto un HUB per quei sistemi domotici che, ad esempio, puntano sulle numerose integrazioni di Alexa che, grazie ad Echo Show 8, diventa più utile ed efficiente che mai!

Insomma, Echo Show 8 può trasformarsi facilmente nel centro del vostro sistema smart home, e questa offerta Amazon vi offrirà la possibilità di acquistarne 2 109,98€, con il non trascurabile vantaggio di effettuare un doppio acquisto, con cui poter arricchire le possibilità smart della vostra abitazione. Ovviamente, si tratta di un’offerta limitatissima e, per questo, vi suggeriamo caldamente di fiondarvi sulla pagina del prodotto per effettuare subito il vostro acquisto!

Infine, vi ricordiamo che, se siete a caccia di sconti e promozioni, val davvero la pena iscriversi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte.

N.B. Ricorda di inserire il coupon ECHOSHOW8 nell’a apposita sezione del carrello prima di completare il pagamento.

