Amazon: fino al 30% sui prodotti della tua squadra del cuore

Amazon continua a deliziarci con offerte davvero allettanti! D’altronde, non poteva che essere altrimenti, visto che ci troviamo nel pieno periodo natalizio, periodo in cui, oltre alle offerte, sono i regali a farla da padrone. Se siete tra quelli che non hanno ancora trovato l’idea giusta per un regalo degno di questo nome, allora potrebbe farvi piacere dare un’occhiata a questa nuova offerta Amazon dedicata ai prodotti per gli amanti del calcio che, fino ad esaurimento scorte (o comunque entro la vigilia di Natale), vi darà la possibilità di acquistare tantissimi prodotti come magliette, sciarpe, cappellini e non solo, con sconti fino al 30%! Senza contare che nella promozione non sono solo inclusi i prodotti su licenza della Serie A, ma anche diversi prodotti dedicati agli appassionati di motori!

Moltissime le squadre coinvolte, con prodotti su licenza di team come il Real Madrid, il Benfica e l’SSC Napoli, tutti caratterizzati da prezzi più che abbordabili in vista del Natale e, proprio per questo, perfetti per essere messi sotto l’albero in occasione delle feste. Un esempio? La bella e comoda tuta con cappuccio del Napoli, venduta a 85,00€ invece di 129,00€. Realizzata in modo impeccabile, dispone un’apertura frontale a zip con tasche laterali, mentre i pantaloni presentano tagli obliqui e anche quest’ultimi vantano tasche laterali con zip, oltre che da ulteriori tasche situate nel posteriore.

Si tratta ovviamente di un prodotto su licenza e, per questo, presenta non solo cuciture di ottimo livello, ma anche molti dettagli apprezzabili per i tifosi della squadra, come la presenza del logo della squadra e degli sponsor sul petto, oltre ad un ovvio e palese richiamo ai colori de club. Stessa cosa dicasi per la bella felpa brandizzata Valentino Rossi, o gli svariati articoli dedicati a Fernando Alonso, di certo tra i prodotti più interessanti per gli amanti dei motori e dell’alta velocità.

Insomma, se vi piace lo sport, consigliamo caldamente di visitare la pagina ufficiale perché gli articoli sono davvero numerosi e meritevoli di essere presi in considerazione, ma prima di lasciarvi navigare nel vasto catalogo, suggeriamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte in tempo reale dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte per squadre

Altre offerte Amazon

