Amazon fuori di testa! Questa smart TV Sony 4K da 85″ è in sconto di 800€!

Come saprete, l’Early Black Friday di Amazon è ormai agli sgoccioli, e ci si aspetterebbe che il portale sia ormai pronto a mollare il colpo, lasciandoci rovistare in quelli che sono i rimasugli di due settimane particolarmente ricche di offerte. Ma non è così! Al netto dell’imminente conclusione del suo “antipasto” al Black Friday 2021, Amazon non ha alcuna intenzione di venir meno alle nostre aspettative tant’è che, come avrete capito, anche in questo ultimo giro di boa, le offerte dell’Early Black Friday sono più convincenti che mai!

L’esempio lampante di quanto appena detto è la spettacolare smart TV Sony Bravia KD-85X85JP, già protagonista nei giorni passati della nostra rassegna stampa, ed oggi ulteriormente scontata di altri 100€! Di che stiamo parlando? Stiamo parlando di una smart TV con risoluzione 4K da ben 85″, dal prezzo di partenza di ben 2.799,00€, e che oggi può essere vostra a soli 1.999,00€!

Non abbiamo altro modo di dirlo: è un affare! Parliamo, infatti, di ben 800 euro di sconto rispetto al prezzo originale, che porta la Sony Bravia KD-85X85JP a scendere anche al di sotto della soglia dei 2000 euro! Un prezzo più che ragionevole per una smart TV di queste dimensioni e, soprattutto, di questa qualità.

Ottimizzata in ogni aspetto, e progettata per regalare un’esperienza cinematografica a prescindere dal contenuto, la Sony Bravia KD-85X85JP è una smart TV ideale tanto per il cinema quanto per il gaming, grazie soprattutto al suo eccezionale pannello con tecnologia Triluminos PRO, capace di restituire immagini mozzafiato e oltre un miliardo di colori! Parliamo, dunque, di una smart TV che punta ad offrire un’esperienza visiva profonda e realistica, con contrasti di qualità e con la capacità di offrire ogni sfumatura di colore. Per altro, parliamo di una smart TV che è stata pensata per collaborare a stretto contatto col mondo del gaming su console, tant’è che si propone con un pannello dal refresh rate fino a 120Hz e con un bassissimo input lag. Insomma: l’ideale per giocare con la vostra PlayStation5!

Anche dal punto di vista acustico parliamo di un televisore di altissimo livello, giacché la Sony Bravia KD-85X85JP dispone sia della tecnologia Dolby Vision che di quella Atmos, e grazie al design ottimizzato dei suoi speaker, possiamo garantirvi che la resa acustica sarà sempre e comunque eccezionale! A chiudere, c’è poi il supporto a Google TV, grazie alla quale potrete godere liberamente di tutti i servizi streaming più importanti come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e non solo!

Scontata di 800 euro, la smart TV Sony Bravia KD-85X85JP è, in sostanza, un affare davvero imperdibile! Non solo, infatti, parliamo di uno sconto poderoso su di una tv di grandi dimensioni, ma anche e soprattutto di un dispositivo di altissimo livello, che vale ben oltre i 1.999,00€ del prezzo proposto!

Ovviamente, la smart TvSony Bravia KD-85X85JP non è l'unica offerta di questo Early Black Friday di Amazon, tant'è che vi invitiamo a consultare immediatamente l'intera lista di sconti disponibili, tramite l'apposita pagina dedicata.

