Dopo aver iniziato la Amazon Gaming Week in quarta, il portale sta rilasciando un nuovo blocco di offerte, aumentando le occasioni d’acquisto soprattutto sui componenti per PC. Pertanto, anche se avete fatto già degli ottimi affari nel corso della giornata di ieri, il nostro consiglio è di continuare a seguire le proposte che man mano vengono rilasciate, poiché potreste cogliere al volo nuove occasioni che potrebbero non ripresentarsi nel breve periodo.

Come saprete, il settore PC e la parte relativa all’hardware sta soffrendo non poco l’attuale carenza di chip e l’inflazione, ma grazie alle promozioni di Amazon sarà possibile acquistare una serie di ottimi componenti a prezzi imperdibili. Le occasioni attive sul portale sono davvero tante, motivo per cui abbiamo deciso di raccogliere i 5 componenti hardware più scontati, con un occhio di riguardo sui prodotti più richiesti e blasonati da chi intende aggiornare il PC o iniziare a fare una nuova piattaforma da zero.

Scheda video RTX 3060 Ti XC Gaming

Tra le migliori offerte rilasciate in queste ultime ore spicca la RTX 3060 Ti di EVGA, una scheda video Nvidia pensata per dominare il Full HD e per giocare fluidamente anche a risoluzione più alte, senza rinunciare troppo ai dettagli grafici. Come si nota dalla struttura, la versione personalizzata da EVGA dispone di un design completamente diverso rispetto alla Founders Edition, volto a migliorare la dissipazione del calore e di conseguenza le prestazioni. Amazon la propone a meno di 500€, un prezzo davvero vantaggioso se si considera l’attuale situazione del mercato. L’offerta dovrebbe rimanere attiva fino alla fine della Gaming Week, ma è probabile che la scheda andrà ad esaurirsi molto prima, a causa proprio del prezzo vantaggioso.

VEDI SU AMAZON

RAM Crucial 32GB DDR5

Se state approfittando di queste occasioni per creare un PC che supporti le ultime piattaforme, allora non potete perdervi questo banco di RAM Crucial DDR5, proposto a un prezzo paragonabile alle “vecchie” DDR4. I banchi da 16GB sono già terminati, ma siete ancora in tempo per acquistare quello da 32GB, risparmiando oltre 60€. Queste RAM di tipo CL40 funzioneranno a 4800 Mhz, ossia 1,5 volte più veloce rispetto alla precedente generazione, pertanto saranno capaci di dare una bella spinta all’aperta delle varie applicazioni, nonché aumentare il framerate nei giochi di nuova generazione.

VEDI SU AMAZON

Scheda madre ASUS TUF Gaming Z690-PLUS D4

Se volete passare al socket LGA 1700, ossia quello compatibile con i processori Intel di 12° generazione, nonché quelli della serie Pentium Gold e Celeron, allora suggeriamo caldamente di aggiungere nel carrello questa scheda madre prima che sia faccia troppo tardi. Amazon la propone infatti a un prezzo stracciato, con uno sconto quasi del 40% che si traduce in un risparmio di oltre 150€. Oltre a supportare il PCI 5.0, questa ASUS TUF Gaming Z690-PLUS D4 vanta il Realtek 7.1 Sorround, quattro slot M.2 e quattro SATA da 6GB/s. Non manca poi una porta HDMI 2.1 e una Displayport 1.4 per sfruttare al massimo le potenzialità del monitor, e un sistema di illuminazione RGB basato sulla tecnologia Aura Sync.

VEDI SU AMAZON

Case MSI MAG VAMPIRIC 300R

Un’altra offerta imperdibile della Gaming Week di Amazon riguarda il case MSI MAG VAMPIRIC 300R, proposto quasi a metà prezzo. Come i precedenti componenti, anche questo probabilmente si esaurirà prima che la promozione termini, anche perché si tratta di un case di ottima fattura, con pannello laterale in vetro temperato, e con tutti gli accorgimenti necessari per far sì che offra un buon airflow. A tal riguardo, la parte frontale può supportare tre ventole di diverse dimensioni, così come quella superiore. Avrete poi lo spazio sufficiente per installare anche una serie di dissipatori, oltre alla possibilità di personalizzare la striscia di luce RGB integrata.

VEDI SU AMAZON

Dissipatore a liquido MSI MPG CORELIQUID K240

Se siete soliti overcloccare i componenti del PC o fare in modo che le temperature del computer rimangono sempre basse, avete bisogno di un sistema di raffreddamento migliore rispetto a quello originale. Proposto esattamente a metà prezzo, il dissipatore a liquido MSI MPG CORELIQUID K240 è senza dubbio una delle migliori offerte di questa Gaming Week. Questo modello è compatibile con numerosi socket sia di AMD che Intel e vanta una pompa LCD con una ventola da 60 mm e due da 120 mm, rispettivamente per la CPU e case. Tramite il display da 2,4 pollici potrete visualizzare le prestazioni del sistema in tempo reale, mentre con l’ausilio di specifici software potrete controllare le varie ventole in modo indipendente.

VEDI SU AMAZON

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!