Se la prima parte della Gaming Week di Amazon non ha saziato la vostra voglia di offerte, almeno per quanto concerne il settore delle cuffie, allora dovreste rivalutare le proposte poiché le nuove occasioni sono sempre dietro l’angolo e in continuo aggiornamento fino al 9 settembre. Abbiamo deciso quindi di riportare le attuali 5 migliori offerte in ambito cuffie, tutte rigorosamente da gaming e quindi adatte per ottenere il massimo coinvolgimento audio durante le sessioni di gioco.

La maggior parte di quelle selezionate sono cablate, ma abbiamo trovato un’ottima offerta anche su un modello wireless, ideale per chi preferisce giocare senza distrazioni o per chi vuole avere cuffie facilmente collegabili a tutti i dispositivi moderni. Ciò detto, non perdiamoci in chiacchiere, anche perché potrebbero bastare 15 minuti di ritardo per perdere queste occasioni.

SteelSeries Arctis 3

Tra le offerte rilasciate nelle ultime ore dalla Gaming Week spicca quella riservata alle SteelSeries Arctis 3, ottime cuffie da gaming cablate dal valore di 99,99€. A seguito di uno sconto del 40%, tra i più alti mai registrati su questo modello, potrete acquistarle a soli 59,99€. Compatibili con ogni genere di console grazie al cavo rimovibile da 3,5 mm, le SteelSeries Arctis 3 sono tra le proposte più apprezzate dai videogiocatori che preferiscono giocare ad alto volume senza disturbare gli altri. La distorsione bassa assicurata dal driver proprietario S1 fa sì che possiate ascoltare ogni suono in modo dettagliato e naturale, senza sacrificare il tipico audio surround. Il microfono non è da meno, dato che assicura una qualità vocale all’insegna della chiarezza e una cancellazione del rumore di tutto rilievo.

Logitech G635

Tra le cuffie ad essere scontate in questa seconda e ultima parte della Gaming Week troviamo le popolarissime Logitech G635, che potrete acquistare a 79,99€ invece di 154,99€. Quasi metà prezzo per delle cuffie che assicurano non solo un audio chiaro e pulito, ma anche un surround 7.1 e il pieno supporto al DTS: X 2.0. Dalla struttura grande ma confortevole, vantano driver proprietari da 50 mm, tra i più grandi implementabili in un paio di cuffie. Con un’illuminazione RGB reattiva e programmabile, queste cuffie soddisfano infine le esigenze di chi vuole immergersi totalmente nell’azione di gioco, andando oltre alla semplice ma importante qualità audio.

Logitech G433

Proposte quasi a metà prezzo come il modello precedente, ossia a soli 69,99€ invece di 134,99€, le Logitech G433 rientrano tra le cuffie da gaming più convenienti del momento. A differenza delle precedenti, queste dispongono di driver da 40 mm, ma non rinunciano alla riproduzione surround 7.1 e al supporto DTX: X, garantendo così un audio di qualità a prezzi ancora più vantaggiosi. Nonostante siano cuffie over-ear, le lunghe sessioni di gioco non saranno pesanti, grazie al rivestimento in tessuto leggero e idrorepellente. Insomma, cuffie con la tipica qualità Logitech, vendute a un prezzo non sempre così basso e, per questo, meritevoli di essere prese in considerazione.

Logitech G335

Se siete disposti a rinunciare all’audio surround ma non a un suono di qualità capace di rendere viva la vostra esperienza di gioco, allora le più semplici Logitech G335 faranno al caso vostro, poiché la Gaming Week ha coinvolto anche quest’ultime, scontandole del 44%. Dimenticatevi quindi gli oltre 70€ necessari, perché potrete acquistarle a soli 39,99€, a patto che non vi lasciate sfuggire questa offerta. Nonostante non siano le top di gamma Logitech, hanno tutti i crismi per essere delle valide cuffie, con padiglioni confortevoli e con scorciatoie pensate per velocizzare alcune operazioni, come quella di disattivare il microfono alzando semplicemente quest’ultimo.

Corsair VOID ELITE

Se vi siete persi gli sconti della scorsa settimana, potrete alzare il vostro umore acquistando le ottime Corsair VOID ELITE, che godono di uno sconto del 33%. Parliamo di cuffie che vengono raramente proposte a prezzi scontati e ciò non fa altro che aumentare l’interesse verso questo modello, anche perché si tratta di una soluzione wireless, con una portata del segnale fino a 12 metri. Dotate chiaramente di un microfono integrato e di un design aggressivo con vari pulsanti fisici sui padiglioni, le Corsair VOID ELITE sono cuffie che utilizzano driver in neodimio da 50 mm, capaci di riprodurre tutto l’intervallo di frequenza, partendo da 20 Hz e arrivando fino a 30.000 Hz. Essendo wireless entra in gioco l’autonomia, che saprà soddisfarvi per un massimo di 16 ore.

