Finalmente è arrivata la tanto agognata Amazon Gaming Week, attiva sullo store fino al 9 settembre. Le promozioni in corso sono moltissime e le proposte con un ottimo rapporto qualità/prezzo sono davvero imperdibile. Proprio per questo, potrete trovare tutto il necessario per migliorare la vostra postazione da gaming e videogiocare al meglio. Avrete la possibilità di acquistare davvero di tutto: da webcam per fare live streaming fino a mouse e tastiere di ottima fattura ma a un costo davvero ridotto.

I ribassi della Gaming Week sono attivi su brand di vario genere, tra cui i pionieri del settore dei videogiochi come HP e la tanto apprezzata Trust, vera e propria protagonista dell’articolo di oggi. Nella piccola guida di oggi, vi aiuteremo a decidere cosa acquistare, proponendovi ben 5 periferiche disponibili a meno di 30€.

Webcam Trust GXT 1160

Se state cercando una webcam in grado di assicurarvi delle immagini nitide con risoluzione Full HD 1920 x 1080 a 30 fotogrammi al secondo, il dispositivo Trust FXT 1160 è proprio ciò che fa per voi. Si tratta di un’opzione disponibile ad appena 19,99€ invece di 59,99€, perfetta da utilizzare con Skype, per YouTube, Twitch e molto altro ancora. Ovviamente, la webcam è dotata anche di un ottimo microfono integrato e, in più, sfrutta il bilanciamento automatico del bianco per un’immagine chiara e nitida in ogni condizione di luce.

Soundbar Trust Gaming GXT 619 Thorne

La soundbar Trust GXT 619 Thorne sembra piccola, ma con 12W di potenza non ha nulla da invidiare ai modelli più grandi. Grazie alla manopola illuminata al centro della soundbar, avrete il pieno controllo sul volume e sempre a portata di mano, per il massimo della comodità anche in game! Non meno importante, si tratta di un dispositivo dotato di luci RGB in fondo alla soundbar, regolabili in 6 diverse modalità luminose. Vi basterà collegare il cavo da 3,5 mm per l’audio, l’ USB per le luci e poi potrete far partire i vostri brani, filmati e giochi preferiti! Al momento, potrete portarla a casa a 29,99€ invece di 39,99€.

Cuffie HP Bluetooth 5.0

Stavate pensando di acquistare un buon paio di cuffie da gaming a un prezzo contenuto? Le HP Bluetooth 5.0 sono la proposta perfetta, vi assicureranno un comparto audio eccezionale e, non meno importante, vi garantiranno anche un’autonomia fino a 20 ore, in grado di accompagnarvi anche nelle giornate di lavoro più intense o durante le partite più impegnative. In più, potrete sfruttare i comandi sulle cuffie per gestire accensione e spegnimento, rispondere alla chiamate e regolare il volume del gioco anche in partita, nel massimo della comodità. Potrete portarle a casa al costo di appena 27,99€ invece di 59,99€!

Tastiera Trust GXT 833 Thado

La tastiera Trust GXT 833 Thado è compatta, composta da una solida piastra posteriore in metallo e, non meno importante, dotata di luci LED per dare un tocco in più alla vostra postazione da gaming. Il prodotto Trust ha un design “TKL”, ciò significa che occupa soltanto l’80% dello spazio rispetto alle tastiere con layout integrale. Questa caratteristica risulta particolarmente utile se la scrivania non è particolarmente spaziosa oppure se volete portarvi dietro la tastiera. Inoltre, è ricca di funzionalità necessarie per i gamer, come l’anti-ghosting, che vi consente di premere fino a 10 tasti contemporaneamente. Allo stesso tempo i piedini in gomma antiscivolo tengono ben ferma la tastiera da gaming, anche durante le partite più agguerrite. Potrete acquistarla al prezzo di 19,99€ invece di 29,99€.

Mouse Trust Gaming GXT 922W

State cercando un mouse da gaming comodo e di qualità a un prezzo convenuto? Il modello Trust Gaming GXT 922W ha una solida impugnatura e un design sottile ideale per tutti i tipi di presa, in modo tale da poter giocare in maniera confortevole per tante ore, con qualsiasi stile di gioco. Il sensore, inoltre, è regolabile da 200 a 7200 DPI, permettendovi di essere più precisi possibile. Da non sottovalutare anche l’illuminazione LED! Al momento potrete acquistarlo ad appena 14,99€ invece di 24,99€.

