Finalmente è arrivata la tanto agognata Amazon Gaming Week, attiva fino al 9 settembre. Grazie alle promozioni in corso, potrete acquistare tutto ciò vi serbe per videogiocare al meglio. Le proposte disponibili su Amazon sono moltissime, varie sia per tipologia, sia per fascia di prezzo. Potrete acquistare davvero di tutto: da tastiere con switch meccanici fino a ottimi microfoni USB e molto altro ancora!

Gli sconti della Gaming Week sono attivi su tantissimi brand, tra cui i pionieri del settore dei videogiochi. Da Razer e Trust fino a Logitech e HyperX, i marchi a vostra disposizione sono davvero molti e tutti super interessanti, in grado di venire in contro alle vostre preferenze. Nell’articolo di oggi, vi aiuteremo a valutare 5 dei prodotti più interessanti e con il miglior rapporto qualità/prezzo, per la vostra postazione da gaming!

Razer BlackWidow V3

La tastiera Razer BlackWidow V3 con switch meccanici, vi assicura battute precise con un feedback tattile e uditivo senza precedenti, oltre a essere estremamente personalizzabile. Inoltre, i tasti in ABS sono stati ideati appositamente per resistere anche a un uso intenso e costante, essendo realizzati con un processo di stampa che permette alle lettere di non sbiadirsi. Da non sottovalutare anche l’ottima rotella digitale multi-funzione e i tasti multimediali, per avere il massimo controllo a portata di mano: potrete configurarli per mettere in pausa, riprodurre o saltare contenuti e regolare qualsiasi impostazione, dalla luminosità al volume. Inoltre, il poggia polsi ergonomico vi garantisce il massimo comfort durante il gioco. Al momento potrete portarla a casa a soli 99,99€ invece di 149,99€.

Microfono HyperX SoloCast

Se state cercando un ottimo microfono a un prezzo davvero conveniente, vi consigliamo l’ HyperX SoloCast, la soluzione ideale per video editor, streamer e gamer in cerca di un prodotto USB che assicuri una straordinaria qualità audio. Si tratta di un articolo estremamente semplice da utilizzare grazie alla tecnologia Plug N Play e ad alcune funzioni particolarmente apprezzate dagli utenti, quali l’indicatore di stato LED e il sensore per la comoda funzione “Tap-To-Mute”. L’HyperX SoloCast è compatibile con TeamSpeak e Discord, OBS, XSplit, Streamlabs OBS e numerosi altri programmi molto comuni. Al momento è disponibile al prezzo di 49,99€ invece di 74,99€!

Cuffie Trust Gaming GXT 391

Se siete alla ricerca di cuffie da gaming di ottima qualità, vi consigliamo le Trust Gaming GXT 391, senza fili e prodotte interamente con materiali riciclati. Potrete connetterle facilmente al vostro PC tramite dongle USB, per mettervi dove preferite e posizionarvi al meglio durante le vostre partite. I padiglioni auricolari, inoltre, sono realizzati in similpelle con strato superiore in maglia e archetto imbottito, da soli 197 g di peso, ideali per giocare diverse ore consecutive nella massima comodità. Non meno importante, la batteria ricaricabile delle cuffie wireless vi assicura fino a 13 ore di autonomia! Solo per poco, potrete acquistare al prezzo di 38,99€ invece di 69,99€!

Mouse Logitech G502 HERO

Il mouse Logitech G502 HERO sfrutta l’ottimo sensore ottico HERO, in grado di offrirvi un tracciamento di precisione fino a 25 600 DPI con assenza di smoothing, filtraggio o accelerazione. Avrete a disposizione 11 pulsanti programmabili e una rotella di scorrimento ultraveloce con doppia modalità. Altrettanto importante la tecnologia Lightsync che vi ‎offre un’illuminazione RGB completamente‎ personalizzabile e sincronizzabile! Solo per poco, potrete portare a casa il mouse a soli 39,99€ invece di 92,99€,

Microfono Trust Gaming GXT Onyx

Il microfono USB Trust è l’ideale per il gaming, lo streaming, la creazione di contenuti, la registrazione di brani e podcast. Inoltre, è dotato di un comodo braccio regolabile, perfetto per tenerlo fermo nel punto che più preferite e per nascondere i cavi in maniera organizzata e professionale. Grazie al collegamento USB singolo, il microfono è subito pronto all’uso, senza necessità di mixer esterni! Non meno importante, il pattern di registrazione cardioide fa sì che questo microfono catturi soltanto ciò che davvero conta: la vostra voce. Potrete acquistare il prodotto Trust a soli 139,99€ invece di 199,99€!

