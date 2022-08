Dopo aver archiviato i primi due giorni di Amazon Gaming Week, le offerte che stanno caratterizzando questa settimana non si placano. Essendo dedicate al gaming a 360°, le promozioni coinvolgono anche le comode e resistenti sedie da gaming, che saranno oggetto di questo articolo.

Amazon ha fatto in modo che ci fossero numerosi modelli in sconto ma, sebbene godano tutti di ottimi tagli di prezzo, ci sono proposte più interessanti di altre, che dovreste acquistare subito prima che la promozione scada o prima che le scorte si esauriscano. Il secondo caso è molto più probabile e lo abbiamo visto accadere con tantissimi altri prodotti, poiché in questo tipo di eventi gli sconti sono di gran lunga sopra la media, permettendovi di acquistare il meglio del mercato al miglior prezzo di sempre.

Come avrete intuito, di seguito troverete una raccolta delle migliori sedie da gaming in offerta su Amazon, selezionate tenendo conto non solo del risparmio netto calcolato sul prezzo originale, ma anche da fattori come materiali, accessori e comodità che rendono queste sedie imperdibili a questi prezzi.

Newskill Kaidan

Con una struttura rinforzata in metallo e con uno schienale a farfalla reclinabile a 180°, la Newskill Kaidan è una di quelle sedie da gaming capaci di assicurare il comfort che ci si aspetta da un prodotto di circa 200€. Dopo essere stata proposta fin da inizio anno al prezzo pieno, lo sconto del 25% vi permetterà di risparmiare 50€ netti e di acquistarla a soli 149,95€. Il pistone a gas di classe 4 fa sì che la sedia supporti fino a 150 kg, soddisfacendo così le esigenze anche di chi possiede un corpo corpulento. Non mancano due cuscini e braccioli regolabili che vi aiuteranno a trovare la postura perfetta, importantissima per chi è solito trascorrere molte ore davanti al PC.

Newskill Kitsune

Se cercate una sedia da gaming con braccioli ergonomici e con un schienale regolabile sempre fino a 180°, la Kitsune prodotta dalla stessa Newskill è un altro modello che potete prendere in considerazione, grazie a un risparmio di oltre 40€, mai così alto dopo un’occasione simile presentatasi solo nella prima parte dell’anno. Questo modello è studiato per far sì che schiena e collo assumano la giusta postura e, per garantire ciò, la sedia viene offerta con cuscini lombari e trapezoidali. I materiali sono di buona fattura e offrono una sensazione di morbidezza grazie all’imbottitura, mentre la parte meccanica è progettata per garantire un’ottima resistenza, con un peso massimo di 150 kg.

Trust RGB GXT 716 Rizza

Se preferite mettervi comodi su una sedia da gaming che, oltre a vantare materiali di alta qualità, dispone di una striscia a LED attorno alla struttura, allora la Trust RGB GXT 716 Rizza sarà forse la vostra prima scelta. Questo modello integra 350 modalità RGB, più che sufficienti per modificare l’atmosfera della vostra postazione di gioco in base ai vostri gusti personali, e 12 colori fissi per chi preferisce la semplicità. Come se non bastasse, la luminosità delle luci potrà essere regolata tramite il telecomando fornito in dotazione, attraverso il quale potrete impostare anche le varie modalità di illuminazione. Ideale per individui fino a 2 metri di altezza e 150 kg di peso, la Trust RGB GXT 716 Rizza vanta poi uno schienale inclinabile di 175° con possibilità di bloccaggio e braccioli completamente regolabili, assicurando così un comfort ottimale anche dopo una lunga sessione videoludica o lavorativa.

Trust Gaming GXT 707 Resto

Perfetta sia per ufficio che per la propria postazione di gioco, la Trust Gaming GXT 707 Resto è simile al modello precedente ma non dispone della striscia a LED RGB, rendendola ideale per chi cerca il massimo comfort senza troppi dettagli imponenti. Proposta a soli 174,33€ invece di 249,99€, questa sedia è poi tra quelle che godono in queste ore del maggior sconto, invogliando sicuramente molti utenti ad aggiungerla al carrello. Come i modelli precedenti, i braccioli sono regolabili, così come lo schienale, che può essere impostato da un minimo di 90˚ fino a un massimo di 180˚. Non manca infine il meccanismo di sollevamento a gas di classe 4, che supporta un peso fino a 150 kg.

Corsair T1 Race

Se preferite puntare su una sedia da gaming con braccioli 4D, ossia regolabili in quattro direzioni diverse, la miglior scelta di queste ore è acquistare la Corsair T1 Race. Con un prezzo ridotto a 264,99€ rispetto agli originali 329,90€, avrete la certezza di portarvi a casa un prodotto che vale ogni euro speso. Parte della struttura è rinforzata con le tipiche cuciture automobilistiche in stile carbonio, con gli stessi dettagli presenti anche sui cuscini lombari. Oltre allo schienale reclinabile, questo modello permette anche di inclinare la parte della seduta, dandovi modo di trovare la posizione perfetta in maniera ancora più veloce e confortevole.

