La Amazon Gaming Week è l’occasione perfetta per risparmiare notevolmente su prodotti di altissima qualità, principalmente relativi al mondo dei videogiochi. Tuttavia, ciò non significa che fra le offerte più interessanti e convenienti non possano esserci anche tanti articoli legati più in generale al mondo nerd. In tal senso, spiccano certamente le offerte dedicate ai meravigliosi set Lego, perfetti per appassionati di ogni età, anche come idea regalo originale e stimolante.

Data la grandissima varietà di soggetti a disposizione, resta davvero solo l’imbarazzo della scelta! Fra l’altro, grazie alle semplici istruzioni sarà divertente e rilassante vedere prendere vita fra le vostre mani il set Lego dei vostri sogni. Va, però, sottolineato che l’Amazon Gaming Week durerà solo fino al prossimo 3 settembre, per cui questo è davvero il momento perfetto per potervi aggiudicare il set Lego che avete sempre desiderato, riuscendo anche a risparmiare.

Per facilitarvi la scelta, abbiamo selezionato per voi i 7 set Lego migliori, spaziando per diverse tipologie, in modo da offrirvi un ventaglio di possibilità più ampio.

Amazon Gaming Week: 7 set Lego in sconto che non puoi perdere!

Collolungo di Horizon Forbidden West

In 1.222 pezzi potrete costruire una delle macchine più iconiche di Horizon Forbidden West, di cui potete leggere la nostra recensione. Il modellino è anche circondato da un bellissimo paesaggio che include una betulla in mattoncini, dell’erba alta e un semaforo arrugginito con una vite avvolta intorno. Nella confezione troverete anche una minifigure di Aloy con arco e lancia costruiti sempre in mattoncini, più una Vedetta munita di sensore oculare con occhi blu, gialli o rossi, a vostra scelta. Grazie allo sconto del 5%, lo pagherete appena 77,09€ anziché 81,25€.

La Grande Onda

Questo set è dedicato a tutti gli appassionati di arte classica giapponese, poiché riproduce in 3D e in maniera davvero molto fedele l’iconica opera dell’artista Hokusai. Il set ha un costo di soli 85,19€ anziché 89,75€ ed è composto da 1810 pezzi. Un dettaglio molto interessante è che ha persino una cornice e una speciale tessera con la firma di Hokusai. All’interno troverete anche un libretto che, oltre alle istruzioni per il montaggio, riporta la storia dell’opera. Va poi aggiunto che scansionando il codice QR potrete ascoltare la colonna sonora inclusa mentre vi rilassate con la costruzione di questo iconico set Lego Art.

Guanto dell’Infinito

Il Guanto dell’Infinito di Iron Man è assolutamente imperdibile per tutti gli appassionati della Marvel! Potrete assemblare facilmente i suoi 675 pezzi grazie alle istruzioni per dare vita alla vostra opera d’arte. Dotato anche di targhetta descrittiva e ispirato al film Avengers: Endgame, il Guanto è corredato dalle 6 Gemme dell’Infinito e da dita articolate, con cui riprodurre tantissime pose differenti, fra cui proprio l’iconico momento in cui Iron Man schiocca le dita per sconfigge Thanos. Sarà vostro ad appena 66,39€ invece di 69,99€.

Disney Castello Magico 3 in 1

Come suggerisce il nome stesso, si tratta di un regalo perfetto per i più piccoli e per gli amanti delle classiche storie Disney: in 160 pezzi potrete assemblare questo castello in 3 modi diversi. Il set costa solo 94,89€ anziché 99,99€ e include anche una cucina, un bagno con specchio, palloncini, una bacchetta magica e una macchina fotografica. Al suo interno troverete anche tanti dettagli dell’universo Disney, come il libro degli incantesimi, la rosa di Belle e la scarpetta di Cenerentola, che potrete nascondere nell’albero incantato. Come se non bastasse, nella confezione sono incluse anche 5 figure: Topolino, Minnie, Paperino, Paperina e il gatto Figaro.

Casco di Darth Vader

Se avete subito il fascino del Lato Oscuro della Forza, non potete lasciarvi sfuggire il leggendario casco di Darth Vader! Composto da 834 pezzi, è corredato anche da una targhetta identificativa. Questo modello include moltissimi dettagli che rendono il risultato finale davvero realistico. Inoltre, grazie anche al suo supporto incluso, una volta assemblato il casco sarà alto ben 20cm e impreziosirà la vostra collezione con un tocco di malvagità. Amazon lo offre a soli 63,59€ anziché 66,99€.

La Camera dei Segreti di Hogwarts

Non potevamo certo dimenticare i tantissimi fan di Harry Potter, che potranno assemblare con le proprie mani la leggendaria Camera dei Segreti di Hogwarts, composta da 1.176 pezzi. Il set include anche la Sala Grande, una torre e una soffitta. Oltre ai tanti elementi mobili con cui potrete divertirvi a interagire, nella confezione troverete anche ben 10 personaggi, fra cui le minifigure di Harry Potter, Ginny Weasley, Tom Riddle, Luna Lovegood e Albus Silente. Lo trovate ad appena 120,59€ anziché 126,99€. Inoltre, il set fa parte di un sistema modulare, per cui potrete tranquillamente combinarlo con altri set di Harry Potter per creare il vostro personale modello del castello di Hogwarts.

Minecraft The Ice Castle

Chiudiamo questa nostra carrellata dei 7 set Lego da non perdere durante la Amazon Gaming Week con un set composto da 449 pezzi dedicato a tutti gli appassionati dell’amatissimo videogioco Minecraft. Sarà vostro ad appena 44,09€ invece di 46,49€. Il castello è ricco di accessori, tra cui un tavolo da lavoro, un tagliapietra, un’incudine, un calderone e un’arma che spara frecce infuocate. Va poi aggiunto che la costruzione è facilmente rimodulabile, così potrete divertirvi a riassemblarla in tanti modi diversi. La confezione include anche le figure del Guerriero reale, di uno yeti e di un gruppo di scheletri e zombie ostili. Per quanto riguarda gli attrezzi, troverete anche un’ascia, una spada Minecraft di diamante, uno scudo con stemma e una balestra.

