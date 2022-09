Se siete tra quelli che acquistano prodotti tech di fascia alta, approfittare della Amazon Gaming Week è un ottimo modo per togliersi grosse soddisfazioni, a maggior ragione se viene proposto a prezzo stracciato un monitor come l’MSI Optix MEG381CQR Plus, caratterizzato da un pannello curvo ultra wide e da specifiche tecniche incredibili.

Questo modello viene proposto a soli (si fa per dire NdR) 1.399,00€ invece di 2.199,00€. Se lo acquisterete prima che la percentuale di sconto cambi risparmierete quindi 800€, uno degli sconti più alti che Amazon ha rilasciato su questo monitor. Si tratta chiaramente di una soluzione per chi pretende la miglior esperienza di visione possibile oggi, con un monitor da gaming.

Una delle peculiarità di questo monitor sono i LED frontali, che possono illuminarsi in sincrono con alcune operazioni in determinati software o giochi, consentendovi di ottenere informazioni come la quantità di munizioni nel caso di un titolo sparatutto o più semplicemente il livello di volume degli altoparlanti integrati senza passare tra le interfacce del sistema operativo. La parte relativa all’illuminazione potrete controllarla con il software SteelSeries GameSense, dal quale avrete il pieno controllo anche sugli ulteriori LED RGB presenti dietro al monitor.

Lato performance, intese come qualità d’immagine e frequenza di aggiornamento, siamo al top, con una risoluzione di 3840 x 1600 pixel e 175 Hz. Oltre alle due tecnologie Nvidia G-Sync e AMD Freesync, il pannello supporta anche l’HDR600, garantendo così luminosità e contrasti elevati e dinamici. Non è finita qui, poiché lo schermo riesce a riprodurre il 96,2% dei colori DCI-P3 e il 128,7% del formato sRGB, specifiche che consentono di usare questo monitor anche per l’editing video, dove l’accuratezza dei colori è fondamentale per ottenere ottimi risultati.

A questo punto, se siete interessati a dare uno sguardo più approfondito a questo monitor o procedere direttamente all’acquisto approfittando di questa offerta speciale, non dovreste far altro che visitare la pagina dedicata al prodotto che vi abbiamo comodamente linkato.

