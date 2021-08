Amazon Gaming Week: accessori da gaming Trustmaster a prezzi da Black Friday!

L’Amazon Gaming Week rappresenta una grossa occasione per tutti i videogiocatori di acquistare molteplici prodotti a prezzi decisamente vantaggiosi. Nella giornata di oggi vi abbiamo già proposto un gran numero di promozioni, ma c’è ancora spazio per parlarvi dell’iniziativa che coinvolge i migliori accessori da gaming di Trustmaster!

Moltissimi sono i prodotti promozionati in questa nuova tornata di sconti ma, tra le varie offerte disponibili, vogliamo consigliarvi l’acquisto del Thrustmaster T300RS, un particolare volante da gaming tanto apprezzato dai professionisti. Originariamente venduto a 349,99€, quest’oggi e fino al prossimo 29 agosto è acquistabile a “soli” 299,00€, grazie ad uno sconto del 15% che ne ha tagliato il prezzo di vendita di ben 50,00€!

Il Thrustmaster T300RS è un prodotto con la licenza ufficiale PlayStation, dunque è pienamente compatibile con tutti le console della casa giapponese, come PS4, PS5 e, naturalmente, PC. Tra le sue caratteristiche tecniche troviamo un potente motore brushless da 25W, per fornire in tempo reale un “Force Feedback” realistico e reattivo.

All’interno della confezione sono presenti anche dei pedali, uno del freno e uno dell’acceleratore, mentre il cambio è posto sul volante per simulare i diversi stili di guida delle auto da corsa. Qualora siate interessati anche ad un cambio manuale, questo modello è pienamente compatibile con Thrustmaster TH8A (venduto separatamente).

Stiamo parlando, insomma, di un prodotto dalle ottime specifiche tecniche, che saprà non solo accontentare gli appassionati ma garantisce anche una tenuta ottimale, grazie alla tecnologia magnetica proprietaria H.E.A.R.T, che ne migliora la durata nel tempo. Chiaramente, questa offerta non è l’unica compatibile con l’Amazon Gaming Week, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale.

Infine, vi ricordiamo ancora una volta che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!