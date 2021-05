Amazon Gaming Week: arrivano le offerte su controller Nacon!

Le offerte dell’Amazon Gaming Week si arricchiscono di una nuova iniziativa, questa volta dedicata ai migliori prodotti appartenenti allo storico marchio BigBen Interactive. Gli appassionati, infatti, possono ora acquistare i controller Nacon, accessori da gaming ed alcuni videogiochi a prezzi praticamente spacciati.

Come nel caso delle offerte relative ai prodotti Trust, la proposta non è particolarmente variegata, ma tra questi vi consigliamo di dare uno sguardo al Nacon Revolution Pro. Si tratta di un controller progettato per i professionisti, ora disponibile a 81,99 euro anziché 109,99 euro fino alle 22 di quest’oggi.

Come specificato, questo controller è stato progettato per tutti quegli appassionati competitivi che cercano comfort e prestazioni. Naturalmente, vanta tutte le caratteristiche ergonomiche della serie Revolution, vale a dire: levette asimmetriche, grilletti e tasti azione più grandi, insieme a due vani per pesi. Tutto questo permette di ottenere un’esperienza completamente personalizzata e migliore rispetto ad un controller tradizionale. Utilizzando, invece, il software proprietario della Nacon, gli appassionati saranno in grado di creare profili personalizzati e dunque configurare manualmente la mappatura di tutti i tasti, la sensibilità delle levette e dei grilletti, i motori di vibrazione e tanto altro ancora.

Amazon, con l’Amazon Gaming Week, vuole regalare grosse opportunità a tutti i giocatori, professionisti e non. Ciò detto, prima di lasciarvi alla lista della nostra selezione, vi ricordiamo di consultare la pagina della promozione al seguente indirizzo e di seguirci sui nostri quattro canali Telegram, dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

