Amazon Gaming Week: arrivano le offerte sugli accessori Corsair!

Dopo avervi proposto quelle che sono le ottime offerte della Amazon Gaming Week relative ai videogame per console Xbox, torniamo ora a parlare di accessori da gaming, con quella che è la proposta che Amazon ha messo in piedi per gli ottimi prodotti a marchio Corsair, raramente in sconto sul portale, ed oggi presenti con prezzi davvero imperdibili per chiunque sia alla ricerca di cuffie, mouse o tastiere con cui arricchire la propria postazione di gioco.

Le offerte, in verità, non sono poi moltissime ma, considerato il produttore e la qualità dei suoi articoli, vi suggeriremmo comunque di dare uno sguardo alla proposta, specie considerando la presenza di prodotti di assoluto pregio come l’ottima tastiera Corsair K95, che dagli originali 199,99€ necessari per l’acquisto, passa ora ai più abbordabili 166,99€. Un prezzo che, di certo, non si adatta a tutte le tasche, ma che potrebbe trovare il favore dei gamer più incalliti, visto che parliamo di un articolo per professionisti, progettata per essere tanto leggera quanto resistente, e durare negli anni anche sotto la costante pressione delle più intense sessioni di gioco.

Dotata anche di un morbido poggiapolso per alleviare al massimo lo stress sulle articolazioni dei polsi, la K95 è una tastiera con tasti meccanici Cherry MX, in grado di memorizzare e riprodurre anche marco complesse, per facilitare le operazioni più difficili da effettuare nei titoli che richiedono tattica e programmazione. Arricchita da LED RGB presenti sotto ai tasti e lungo il bordo, la K95 è un piacere da utilizzare e da vedere, complice il software Corsair iCUE, che consente il controllo dell’illuminazione in modo semplice, intuitivo e, soprattutto, sincronizzabile con altri prodotti compatibili come sistemi di raffreddamento, ventole e altri prodotti Corsair.

Solida e accattivante, la K95 è uno di quegli articoli da non farsi assolutamente scappare anche se, ovviamente, è comunque solo una delle proposte Corsair di questa Gaming Week, motivo per cui vi suggeriamo anche di dare un’occhiata alla pagina principale di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate rintracciare tutte le promozioni di oggi. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!