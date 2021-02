Amazon Gaming Week: arrivano le offerte sui giochi Xbox!

Dopo le offerte proposte ieri dedicate agli ottimi titoli distribuiti da Koch Media tra cui, ricordiamolo, troverete anche il recentissimo Kingdom Hearts: Melody of Memory, oggi si torna a parlare di Amazon Gaming Week, e lo facciamo offrendovi quelle che sono le nuove promozioni che l’iniziativa sta riservando ai videogame per console Xbox, con titoli di assoluto pregio che, ne siamo certi, faranno la gioia tanto dei possessori della precedente generazione quanto quelli della nuova!

Del resto, pur vero che il mondo dei videogame è ancora un po’ in stallo a causa dei ritardi causati dalla pandemia, i giocatori potrebbero approfittarne per recuperare alcuni dei più recenti titoli arrivati su console, complice il fatto che molti di essi si sono già aggiornati per dare il meglio di sé sulle nuovissime Xbox Series X e S, come è ad esempio il caso dell’ottimo Mortal Kombat 11, disponibile a prezzo scontato nella sua edizione completa di tutti i personaggi extra, ovvero la Ultimate!

Arrivato sul mercato al prezzo di 59,99€, Mortal Kombat 11 Ultimate è ora disponibile a soli 39,99€, il che è certamente ottimo se si considera che questa specifica edizione comprende tutti i DLC usciti per il gioco fino ad oggi, tra cui i nuovi lottatori, che alzano il numero di presenze a ben 37 personaggi, nonché l’espansione “Aftermath” che aggiunge alla trama del gioco un corposo epilogo, con eventi successivi alla guerra contro il boss del gioco, Kronika.

Con presenze come Spawn, Robocop, Rambo e Terminator, oltre a molti dei volti più noti della saga, Mortal Kombat 11 Ultimate è un picchiaduro completo e ricchissimo di attività single player, forte di una storia sfaccettata e articolata, come raramente se ne possono godere nel panorama dei titoli dedicati alla lotta. Come sempre violento, esagerato e sopra le righe, Mortal Kombat 11 è stato sviluppato dal team di NetherRealm Studio, artefice del rilancio del franchise e comprendente, tra i vari, anche il talento di Ed Boon, storico creatore dei primi ed originali Mortal Kombat.

Un titolo a dir poco galvanizzante che, venduto a prezzo scontatissimi, rappresenta solo uno dei titoli Xbox che potrete portarvi a casa a prezzo scontato in questa ricchissima Amazon Gaming Week, ben chiaro che esso è comunque solo una delle proposte tra le varie proposte dedicata ai titoli Xbox, motivo per cui vi suggeriamo anche di dare un’occhiata alla pagina principale di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate rintracciare tutte le promozioni di oggi. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

