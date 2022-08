Se avete la necessità di estendere la vostra linea Wi-Fi in casa rimanendo connessi sullo stesso router, cosa che non avviene con il semplice ripetitore, dovrete munirvi di un sistema mesh. Quest’ultimi tendono a costare di più rispetto al classico router, soprattutto se acquistati in kit, ma la Amazon Gaming Week vi permetterà di risparmiare sulle soluzioni a marchio Eero, brand acquisito da Amazon nel 2019.

I router mesh scontati sono numerosi e vengono proposti in numerosi kit, ognuno adatto per portare il segnale a una certa distanza. Se avete una casa di grandi dimensioni, magari con più piani, e vi serve che il segnale Wi-Fi raggiunga ogni angolo della casa, suggeriamo di acquistare il kit composto da 3 Amazon Eero Pro, offerto per un tempo limitato a 284,99€ anziché 379,00€.

Il pacchetto da 3 consentirà alla vostra linea internet di coprire un’area fino a 560 m², con il segnale che resterà buono anche alla distanza limite. Con una compatibilità universale, non avrete alcun tipo di problema durante la configurazione iniziale, che avverrà in pochi minuti tramite l’app dedicata, e sarete pronti a navigare sul web senza differenze rispetto al vostro attuale router, se non quella di godere di un segnale molto più forte e forse anche più stabile.

I router mesh Amazon Eero Pro sono inoltre progettati per evitare congestioni, soprattutto in presenza di due o più dispositivi connessi, il che si traduce in un’esperienza di navigazione priva di buffering e interruzioni. Insomma, potrete vantarvi di avere finalmente una linea Wi-Fi di alto livello, capace di sfruttare al massimo le potenzialità della vostra connessione.

