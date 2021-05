Amazon Gaming Week: fino al 43% di sconto sui monitor LG!

Vi abbiamo già parlato delle nuovissime offerte Amazon dedicate ai videogame, in quello che è l’appuntamento della Amazon Gaming Week partita sul portale proprio all’inizio di questa settimana. Lo abbiamo fatto con le offerte PS4 propostevi proprio qualche ora fa, e lo rifacciamo ora passando dal software all’hardware di alto livello, in quella che è una tornata promozionale piccola ma carica di fascino per chiunque sia alla ricerca di un ottimo monitor gaming venduto a prezzo vantaggioso.

Su Amazon, infatti, sono partite le promozioni dedicate ai monitor LG, con sconti che possono arrivare a tagliare i prezzi anche del 43%! Si tratta quindi, come capirete, di un’occasione davvero unica per dare una marcia in più alla propria postazione di gioco, con sconti davvero imperdibili e più che degni della vostra attenzione.

Come detto le proposte non sono numerosissime ma, tra le varie, spicca certamente l’eccezionale monitor LG Ultragear 27GN800, che dagli originali 360,00€ è ora in sconto a “soli” 299,99€, con un risparmio netto pari al 17%! Di che cosa parliamo? Semplicemente di un monitor gaming perfetto per chi vuole sfruttare al meglio il proprio PC da gioco, grazie soprattutto alla sua risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel) e ad una frequenza d’aggiornamento di 144Hz, in quella che è un’accoppiata ideale per i giochi competitivi e frenetici, e perfetta per sfruttare al meglio le schede video moderne.

Il tempo di risposta di 1ms garantisce un’ottima fluidità, mentre il supporto alle tecnologie G-Sync e FreeSync Premium assicura un’esperienza di gioco priva di artefatti grafici, che abbiate una GPU Nvidia o AMD. Dotato di due porte HDMI ed una DisplayPort, LG Ultragear 27GN800 si propone con un numero non esagerato, ma comunque sufficiente per collegarsi tanto al PC quanto alle console e può contare, tra l’altro, su funzionalità dedicate squisitamente ai videogiocatori, come il Black Stabilizer, che schiarisce le scene scure senza aumentare la luminosità generale, e la possibilità di posizionare un mirino al centro dello schermo, che migliora la precisione in giochi come CS:GO e Valorant.

Se oltre che per giocare usate il PC anche per guardare film e fare del fotoritocco amatoriale, non temete: grazie a un pannello IPS, supporto all’HDR10 e copertura dello spazio sRGB del 99%, l’LG Ultragear 27GN800 offre una resa dell’immagine di alto livello ed è adatto anche agli appassionati di fotografia e a tutti quelli che passano le serate divorando il catalogo Netflix.

Insomma, stiamo parlando di un modello davvero eccezionale che, venduto al prezzo con uno sconto di 299,99€, rappresenta certamente una scelta ideale per chiunque voglia un connubio ideale di performance e qualità, pur chiaro che si tratta comunque solo di una delle proposte di questa Amazon Gaming Week, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di consultare l’intera proposta di offerte Amazon, così da non lasciarvi scappare neanche una delle ottime promozioni gaming offerte dallo shop. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping e buon divertimento!

