Continuano le straordinarie offerte della Amazon Gaming Week che, come vi stiamo raccontando, ci sta offrendo innumerevoli occasioni di acquisto, tra cui anche la splendida Xbox Series X, disponibile persino con una formula d’acquisto a rate, proposta direttamente dal colosso dello shopping!

Ebbene, anche ora restiamo sul tema del gaming, pur cambiando per un attimo schieramento, e spostando la nostra attenzione a quelli che sono i titoli in offerta per Nintendo Switch, straordinaria console “2-in-1” che, in controtendenza ad un mercato all’inseguimento del primato tecnico, resta sulla sua strada, offrendoci comunque alcune delle più belle ed intense esperienze di gioco.

La notizia del giorno è che, grazie alla Gaming Week, su Amazon sono disponibili moltissimi titoli a prezzo scontato, molti che partono addirittura dal prezzo di appena 19,99€, ed in grado di offrire un divertimento impareggiabile non solo ai giocatori più esperti, ma anche ai più piccoli.

In tal senso, uno dei titoli che certamente vi consigliamo di tenere d’occhio, è Kirby e la Terra Perduta, ultima avventura del buffo personaggio rosa di Nintendo che, con questo nuovo ed innovativo capitolo, abbandona i suoi tipi e colorati mondi bidimensionali, per approcciarsi ad un vasto ambiente tridimensionale, seguendo quella che è la scia (e, se vogliamo, la filosofia), del bellissimo Super Mario Odyssey.

La nuova esperienza di gioco, dunque, ci porterà per la prima volta nella storia del franchise in un ambiente esplorabile completamente in 3D, con tanti livelli ricchi di segreti e scorciatoie, e con all’attivo un sacco di nuove abilità con cui aiutare il nostro piccolo beniamino rosa.

La grande novità, in tal senso, è rappresentata dalla cosiddetta “Boccomorfosi”, ovvero la possibilità per Kirby di prendere le sembianze (e le caratteristiche) di un’oggetto, semplicemente fagocitandolo, e potendo così trasformarsi in un cono stradale o, perché no, addirittura in un’automobile!

Il nostro compito? Quello di salvare il popolo dei Waddle Dee, caduto preda di una misteriosa minaccia, ed aiutando questi ultimi non solo a venirne a capo, ma anche nel ricostruire la loro città Waddle Dee Town, che fungendo anche da HUB, ci permetterà di intraprendere minigame, sfide e raccogliere collezionabili!

Giocabile da soli, o anche in compagnia grazie ad un’efficiente modalità cooperativa a 2 giocatori (locale), Kirby e La Terra Perduta è un titolo ricco di attività, longevo e molto variegato, erede spirituale non solo del migliore retaggio di Kirby, ma anche di Super Mario Odyssey da cui, come detto, questo gioco eredita una piccola parte del mood e delle caratteristiche di gioco.

Ovviamente, Kirby e la Terra perduta è solo uno dei tantissimi titoli in sconto in queste ore su Amazon per Nintendo Switch e, per questo, vi suggeriamo caldamente di consultare la pagina che Amazon sta dedicando a questi sconti, così che possiate dare un’occhiata all’intero catalogo di prodotti in offerta, ricordandovi che le offerte termineranno sì la prossima settimana, ma non è detto che le disponibilità durino così tanto, ed è plausibile che le offerte migliori si esauriscano nel giro di poco.

