State pensando all’acquisto di un nuovo monitor con un ottimo rapporto qualità/prezzo? Il nostro consiglio è di sfruttare al meglio l’arrivo della tanto attesa Amazon Gaming Week, con super promozioni in ambito gaming fino al 9 settembre. Al momento potrete trovare un’intera sezione dedicata, con un’ampia gamma di sconti su numerosi prodotti tra cui proprio i monitor, da gaming e non, in ribasso fino al 51%!

Dai modelli di fascia media a marchio Acer e HP fino ai prodotti top di gamma a marchio Samsung e LG, le proposte disponibili per la Amazon Gaming Week sono molte e pensate per soddisfare ogni vostra preferenza. Per questo, data la validità delle offerte in corso, il nostro consiglio è di effettuare i vostri acquisti il prima possibile fintanto che gli sconti sono così convenienti.

Tra i prodotti più interessanti e con lo sconto più vantaggioso, c’è indubbiamente il monitor LG UltraGear QuadHD UltraWide Curvo da 34″ disponibile a soli 599,99€ invece di 999,00€, per uno sconto totale del 40%. Questo modello top di gamma è un monitor da gaming ad alte prestazioni, con display Nano IPS 21:9 curvo caratterizzato dall’utilizzo tecnologia AMD FreeSync Premium e dalla G-Sync per la massima fluidità e un tempo di risposta di appena 1ms.

Inoltre, potrete immergervi completamente nell’azione grazie al suo pannello, compatibile VESA DisplayHDR 400 e in grado di coprire il 98% della gamma colori DCI-P3. Si tratta della proposta ideale per farvi godere scene ancora più vivide, contraddistinte da tinte e sfumature estremamente realistiche e vibranti, anche nei più piccoli dettagli.

Da non sottovalutare anche il Refresh Rate a 160Hz, ideato appositamente per consentire ai giocatori di visualizzare più rapidamente possibile il fotogramma successivo e rendere l’immagine ancora più fluida, anche nelle partite più movimentare. Dunque, i gamer competitivi potranno rispondere più velocemente gli avversari e mirare agli obiettivi con estrema rapidità.

A questo punto, se siete interessati a dare uno sguardo ai numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi di fine estate, nella sezione dedicata al brand, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Amazon che vi abbiamo comodamente linkato.

Oltre a ciò, vi rimandiamo sia alla lista di offerte disponibili, proprio qui sotto, sia ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Prodotti in offerta

