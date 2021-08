Amazon Gaming Week: l’affare del giorno è questo notebook con GPU GeForce RTX 3070!

Dopo una mattinata ricca di aggiornamenti e segnalazioni di offerte provenienti da vari portali, torniamo ad occuparci della Amazon Gaming Week, la quale sarà protagonista sulle nostre pagine fino a tarda serata. Infatti, le offerte relative al gaming e all’hardware ad esso collegato continuano, ed in questo articolo vogliamo segnalarvi quello che è un nuovo ed imperdibile affare relativo al settore dei notebook da gaming, con una proposta dalle caratteristiche performanti e dal prezzo impareggiabile!

Del resto, se avete seguito le nostre pubblicazioni, saprete che i modelli da noi segnalati vantano sempre prestazioni straordinarie, ma con l’Acer Predator Helios 300 quest’ultime raggiungono livelli ancora più alti. Questo modello, infatti, oltre a componenti come il processore Intel Core i7-10750H, 16GB di RAM e un SSD ad alte prestazioni da 1TB, si affida alla Nvidia GeForce RTX 3070, ovvero la scheda video più potente di Nvidia dopo la 3080. Nonostante il prezzo importante, lo sconto di 300,00€ potrebbe invogliare diversi appassionati a prenderlo in considerazione.

Grazie al pannello IPS, l’Acer Predator Helios 300 sarà in grado di riprodurre colori naturali e con il refresh rate di 144Hz avrete un’esperienza videoludica fluida e veloce. Come detto, le prestazioni di questo notebook sono ai vertici della categoria, al punto da essere paragonate a quelle di un PC Desktop da migliaia di euro, con il vantaggio di beneficiare di questa potenza attraverso una soluzione portatile, con schermo da 15 pollici.

Come saprete, a causa delle dimensioni ristrette, un notebook da gaming necessita di un sistema di raffreddamento avanzato, onde evitare che le alte temperature facciano diminuire le prestazioni della CPU o GPU dopo poche decine di minuti di uso intenso. A tal proposito, vi informiamo che Acer Predator Helios 300 è dotato della tecnologia Aeroblade 3D di 4° generazione, che permetterà alle ventole del computer di aumentare notevolmente la velocità di rotazione attraverso un boost gestito in maniera intelligente, portando le eventuali temperature critiche subito dentro la soglia di sicurezza. Inoltre, questo modello vanta un particolare controller Ethernet, che vi permetterà di abbassare al minimo la latenza della vostra connessione durante le sessioni di gioco. Completa quello che è un notebook da gaming che tutti vorrebbero la tastiera personalizzata RGB a 4 zone, la quale è dotata di tasti WASD trasparenti e concavi e dei tasti di scelta rapida dedicati per controllare l’overclocking.

Insomma, l’ennesimo notebook da gaming che si va ad aggiungere a quelli già segnalati nelle scorse ore. Ribadiamo che è difficile trovare un notebook con prestazioni ancora migliori, quindi se cercate una soluzione potente, questo Acer Predator Helios 300 saprà soddisfare le vostre esigente. Ciò detto, prima di lasciarvi alla lista di offerte disponibili, vi ricordiamo ancora una volta che se siete all’ulteriore ricerca di ulteriori sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

