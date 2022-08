Dopo avervi proposto alcune delle migliori occasioni di questa Amazon Gaming Week relative a una serie di componenti per PC, in questo articolo riporteremo una parte dell’enorme blocco di offerte dedicata a chi preferisce acquistare un notebook o un PC desktop pre-assemblato, caratterizzati sempre da hardware potenti e con personalizzazioni estetiche che rendono ancora più unici questi prodotti.

La selezione fatta da Amazon copre ogni fascia di prezzo ma, essendo un’iniziativa dedicata al gaming e quindi a soluzioni tutt’altro che entry level, si parte da un minimo di 949,99€ per arrivare a oltre 4.000€. A prescindere da cosa andrete ad acquistare, risparmierete cifre mai così alte sugli articoli compatibili con la promozione. Un esempio è il notebook gaming MSI Crosshair 15, che potrete acquistare a 1.299,00€ invece di 1.899,00€, a seguito di uno sconto che supera per la prima volta il 30% su questo modello.

Dotato del più recente processore Intel di 12° generazione e di una scocca multicolore, MSI Crosshair 15 è un notebook che saprà offrire le prestazioni che un videogiocatore si aspetterebbe da un dispositivo moderno e lo farà con l’ausilio di una Nvidia RTX 3060, con il supporto di 16GB di RAM a 3200 MHz e di un SSD M.2 PCIe 4.0 da 512GB.

Il pannello Full HD da 15 pollici funziona a 144 Hz, facilmente raggiungibili in game grazie alla potenza della scheda video Nvidia e della sua tecnologia Ampere, che consente anche di sfruttare i vantaggi del Ray Tracing molto più efficacemente rispetto alla prima generazione. La potenza di questo notebook permette di giocare fluidamente anche in QHD, risoluzione a cui potrete accedere collegando ad esempio un monitor esterno tramite la porta HDMI.

Con i tasti WASD evidenziati in giallo, colore con cui è realizzata anche buona parte della scocca, MSI Crosshair 15 è un notebook che si ispira ai colori futuristici di Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction. Questi dettagli estetici, messi in evidenza poi dalla tastiera Spectrum Backlight, fanno sì che questo portatile sia perfetto non solo per chi cerca prestazioni elevate ma anche per chi preferisce un dispositivo che punta ad essere unico tramite una serie di rifiniture esclusive.

In ogni caso, vi suggeriamo comunque di consultare la pagina che Amazon sta dedicando all’evento, perché attraverso di essa avrete a disposizioni tutti, ma proprio tutti i prodotti che Amazon si prodigherà di scontare non solo nelle prossime ore, ma anche nei prossimi giorni, e dove potrete rintracciate anche alcune ottime offerte sfuse!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

I migliori notebook e PC in offerta

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!